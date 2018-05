MOTOCICLISMO Arón Canet, el mejor valenciano en los libres del Gran Premio de España Arón Canet, con el '44', durante los entrenamientos libres en Jerez. / EFE/Román Ríos R. D. Sábado, 5 mayo 2018, 00:19

Arón Canet fue el mejor de la jornada de calificación de entre los seis pilotos valencianos que participan en el Gran Premio de España del Mundial. El de Corbera logró el mejor registro de la jornada en Moto3. Por la mañana llegó a liderar la tabla de tiempos aunque en la tarde se centró en la puesta a punto de su montura.

«Mis conclusiones en cuanto a ritmo son positivas, ya que no se ha rodado exageradamente rápido. Me he centrado principalmente en lograr un buen equilibrio entre ejes en la moto y un buen agarre sobre el nuevo asfalto porque éste castiga más los neumáticos, algo muy importante de cara al final de carrera», señaló Canet, superado ayer por Antonelli, Martín, Di Giannantonio y Bastianini. Jaume Masià fue décimo noveno.

En Moto2, el más rápido de la jornada fue Álex Márquez. Lecuona, décimo, se coloca como el mejor valenciano: Navarro acabó los libres undécimo; Barberá, vigésimo; y Héctor Garzó, trigésimo segundo. En la categoría reina, el mejor registro del viernes fue para el americano Carl Crutchlow.