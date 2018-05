Automovilismo Alonso se ve con fuerzas para ganar las 6 horas de Spa Fernando Alonso. / Roman Pilipey (Efe) El asturiano sólo pudo dar una vuelta completa sin problemas, pero tiene claro dónde se equivocó y dónde debe mejorar DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Viernes, 4 mayo 2018, 19:53

Fernando Alonso partía en la clasificación de las 6 horas de Spa con un sueño claro: conseguir su primera 'pole' en una competición desde 2012, cuando la logró en el GP de Alemania. Sin embargo, no tuvo la fortuna ni el tino para lograrla. Salir desde la segunda posición, máxime en una carrera de 6 horas, es una posición de valor, y así lo considera.

«Ha sido una buena clasificación y he disfrutado cada curva. Estoy feliz con la vuelta y con la experiencia. He tenido sólo un intento, pero ojalá mañana podamos acabar en estas condiciones», deseó. Tiene claro que el sector intermedio es el que más se le atraviesa: «Me costó un poco encontrar el tiempo, especialmente en la zona del medio donde tuvo algunos problemas en las curvas 8 y 9, pero conseguí hacer una vuelta limpia al final», dijo. «Fue sólo una oportunidad y no pude maximizar el coche, pero es un buen ensayo y a ver si a la próxima tengo más tiempo con ruedas nuevas para obtener sensaciones del coche antes de la clasificación», pidió. Y es que a Alonso aún le cuesta eso de tener que compartir montura con otros dos pilotos.

Pese a todo, tiene claro que parte con un buen paquete que le puede hacer ganar. «El coche está bien equilibrado y tenemos una oportunidad de ganar. Vamos a ir a por ello», prometió el asturiano.