«Correr sabiendo que eres uno más es otra cosa»

Le fascinaba el casco verde de rallies de su padre. Cuando era una cría, se lo ponía y danzaba por toda la casa. Imágenes grabadas en su memoria. Pero esperó a contar 20 años para elegir el camino del automovilismo. No necesitó pasar por la etapa del karting, sino que directamente accedió a las competiciones de turismos. Marta Suria, a base de tenacidad y éxitos, ha derribado barreras, alzándose como un referente en el mundo del motor. La piloto valenciana, encantada en el equipo SMC Junior, ha parado al tener su segundo hijo, aunque ya anuncia su retorno.

Tiene 36 años. ¿Cuesta aguantar tanto tiempo como profesional?

No es algo profesional del todo. Ojalá. No me dedico exclusivamente a eso. A veces es como un hobby. También tengo mi trabajo, que está vinculado con los coches.

¿Cuál es su otro oficio?

Me dedico al diseño gráfico y a la fotografía. Y, en cuanto a coches, soy monitora de conducción deportiva y participo en presentaciones y eventos de muchas marcas.

Ahora ha hecho un paréntesis.

Ya tuve un paréntesis cuando nació mi primer hijo, que tiene 22 meses. Y ahora hago otro porque el 25 de marzo volví a ser madre. Acabo de tener una niña. Empezó la temporada y yo estaba embarazada. He hecho un 'stop and go', pero pretendo sacar algún patrocinador después de verano que me pueda ayudar a hacer alguna carrera suelta. De esta forma, ni me olvido yo ni se olvidan de que estoy para afrontar la siguiente temporada desde el principio.

¿Cómo se toma este descanso?

Es duro para mí porque soy una loca de los coches, me encanta competir. Estoy muy contenta de los dos hijos que tengo y es maravilloso. Son dos campeonatos que he ganado. Me da más alegría esto que cualquier otra carrera. Pero es un poco duro hacer un parón.

¿Le gustaría que sus hijos entraran en el mundo del motor?

Si les gusta, valen y encuentran dinero para correr, yo encantada. Pero es muy complicado, porque es un mundo en el que hace falta un buen patrocinador para correr.

¿Su familia ha tenido que hacer muchos sacrificios?

Al principio fue más duro y hay que hacer un esfuerzo, pero me considero una afortunada porque he estado todos estos años en activo y siempre he tenido apoyo, empezando por Afrasa, que es mi mayor patrocinador y son valencianos.

¿Su padre le inculcó esa pasión?

Sí. Mi padre corría de joven. Luego se casó, aparecimos mi hermana y yo e hizo un descanso de unos cuantos años. Luego lo retomó y yo iba con él a todas partes. Iba con él a las carreras y le decía que quería probar. Probé y ya no me bajé.

¿Coincidieron en los circuitos?

En mi primer año, corrimos juntos. Mi padre corría en clásicos con un Porsche. Y el coche con el que corría antes, un Alfa Romero GTAm, lo tenía en el garaje. Le decía que me lo dejara. Hice un año con él, en clásicos. Fue duro porque el coche se estropeaba un montón y el cambio se rompía e iba durísimo. Salía con la mano llena de ampollas. Pero me lo pasé muy bien. A raíz de eso, mi padre decidió que buscáramos algo más serio y empecé en la Copa Clio. Hice muchísimos años de Clio, luego corrí la Mini Challenge, estuve en un equipo oficial de rallies, hice una Baja España-Aragón... Todo lo que se me ha puesto por delante lo he corrido.

¿Se enfrentó a su padre?

Él iba con un coche más potente que yo. Mi padre iba ganando y yo iba casi arrastrándome. Eran mis inicios y estaba aprendiendo. Era como una esponja. En mi primera carrera, estaba lloviendo muchísimo. Mi padre iba líder y estaba luchando con Manolo Sáez-Merino por el primer puesto. Entonces yo me salí, mi padre se quedó mirándome, se desconcentró y le pasó Manolo. Pero mi padre acabó ganando la carrera.

¿Usted fue la primera mujer en participar en la Copa Clio?

No. Fui la primera mujer que se subió a un podio en la clasificación general de la Copa Clio. Fue en Montmeló el 10-10-2010. Fui tercera de la general. Los dos primeros fueron extranjeros. Ese día lo recuerdo como algo brutal.

¿Es un deporte muy duro?

Es muy duro porque me estoy metiendo en un territorio donde, entre comillas, no debo estar, porque es un mundo de hombres. Y yo lo sé perfectamente. Los inicios son un poco duros y alguna cosa de machismo sí que te encuentras. Ahora ya no. Con el tiempo, te vas ganando el respeto. Van viendo que eres otro rival y ya no te ven como una chica. Estos últimos años, sobre todo los tres años que he estado en la Mini Challenge, han sido brutales. Allí veía que me respetaban. Era una pasada porque correr sabiendo que eres uno más es otra cosa. Disfrutas y lo das todo.

¿Alguna vez ha corrido con la rabia de sentir que no se le reconocía su trabajo?

Sí. Alguna vez hay alguno al que no le gustas. Pero son cosas puntuales. Hay que ganarse el respeto. Cuesta, pero al final te lo ganas. Cuesta porque hay que demostrarlo más que cualquier otra persona. Para los hombres también es muy difícil este mundo. Te tiene que gustar muchísimo.

¿La mujer tiene que demostrar más cosas que el hombre?

Aquí sí. Siempre te están mirando más que a cualquier otra persona. No pasas tan desapercibido. Debes demostrar que puedes estar arriba y es más duro porque tienes más ojos encima tuyo que un hombre. Muchísimos más. Si no hubiera sido tan cabezota y no me hubiera gustado tanto, a lo mejor no hubiera hecho tantas temporadas.

¿Hay muy pocas pilotos españolas profesionales?

Cada vez hay más. En España, los tres años que corrí la Mini Challenge, estuve sola. En la Clio sí coincidí con alguna que otra chica.

¿Existen campeonatos de turismos femeninos?

En España, no. Siempre es mixto. Nunca ha habido una carrera sólo de chicas.

¿Sería interesante crearlas?

Pienso que no. Ahora mismo, en España no creo que haya tantas mujeres para poder hacer una parrilla en condiciones. Y aunque las hubiese, creo que mixto es lo mejor.

¿Hay diferencias en el pilotaje?

En un turismo, en lo que yo estoy compitiendo, no hay ninguna diferencia entre un hombre y una mujer. Me refiero al tema físico. Igual en Fórmula sí porque hace falta más fuerza, pero puede haber una mujer tan fuerte como un hombre. Está el ejemplo de Laia Sanz y cómo va en la moto. En este aspecto, yo siempre me he preparado muchísimo físicamente. Me gusta mucho el deporte. He hecho triatlones. Me gusta el pádel, esquiar...

¿Cuál es su gran sueño?

Un Mundial de Turismos. Y me gustaría hacer las 24 horas de Montmeló. Debe de ser una carrera muy divertida. Pero mi sueño es estar todos los años posibles en activo, subida en un coche y dando guerra.