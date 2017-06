Canet se engancha a la lucha por el Mundial

valencia. Andrea Migno reinó en la locura de Moto3. El italiano puso su nombre al primer triunfo del día en Mugello y dos compatriotas suyos (Pasini y Dovizioso) completaron la jornada triunfal para los transalpinos. La victoria de Migno fue justa y bien peleada, porque en la categoría más pequeña del Mundial hasta cinco pilotos, incluido Arón Canet, llegaron con opciones a la última vuelta. Apenas tres décimas separaron la moto de Migno de la Estrella Galicia del valenciano, que sale de Mugello segundo en la general y espera recortar puntos en Montmeló, uno de esos circuitos donde más cómodo se siente, para acercarse al líder Joan Mir.

El estreno de Migno como ganador en Moto3 fue en su casa, Mugello, y ante su gente. Tras una carrera con los pilotos muy agrupados y con cambios de líder frecuentes, el piloto de 21 años venció por muy poco a su compatriota a Fabio Di Giannantonio, mientras que el español Juanfran Guevara fue tercero. Migno, que disputó sus primeras carreras en la categoría en 2013, tenía hasta ahora como mejor resultado dos terceros lugares en 2016. Corre para la escudería Sky Racing Team VR46, fundada por el héroe local Valentino Rossi, que fue uno de los primeros en felicitarle. «¡Es increíble! Todavía no lo digiero», se entusiasmó el vencedor de la carrera.

Guevara, de 21 años, consiguió su primer podio en seis temporadas en la Moto3 y el también español Joan Mir, séptimo, continúa líder de la clasificación general del Mundial, ahora con 108 puntos. Ahora Mir tiene 34 puntos de ventaja sobre Canet, que cada vez se acerca más a la cabeza del Mundial por carreras como la de ayer en Italia.

«Estamos muy contentos porque el objetivo de Canet aquí era terminar entre los cinco primeros. Ahora somos segundos en el campeonato y en Barcelona llegamos al gran premio de casa», explicó el manager de Canet, Emilio Alzamora. «Mugello siempre es un circuito difícil porque las carreras son en grupo. Por mucho que te prepares, los rebufos hacen que los grupos sean muy largos. Lo positivo es que nuestros pilotos han estado en ese grupo e incluso luchando por ganar la carrera», añadió el principal responsable del Estrella Galicia después del quinto puesto de Canet y la undécima posición de Enea Bastianini: «En carrera ha vuelto a estar con el grupo delantero. Bastianini ha llegado a rodar cuarto, pero un error le ha dejado relegado en el grupo. Con el tiempo disponible entonces ya era difícil luchar por la victoria. Aun así, estamos satisfechos con los pasos adelante que está dando».

La guerra de Canet es otra porque el de Corbera, que todavía no ha cumplido los 18 años, está en condiciones de presentar batalla por el Mundial de Moto3 hasta el final. «Ha sido una carrera complicada y algo peligrosa, ya que éramos veinte pilotos rodando a apenas milímetros unos de otros. Me he colocado al final entre los cuatro primeros para atacar en la última parte aunque no me ha salido del todo bien, pero una quinta posición de cara a la madurez que perseguimos en mi pilotaje creo que es bastante positiva», dijo Canet, que en Jerez se llevó la victoria y en el pasado Gran Premio de Francia fue segundo. Estos resultados, también contando el de Mugello, son los que posibilitan que se haya metido en la lucha por el campeonato. Cabe recordar que Joan Mir sumó 50 de sus 108 puntos en las dos primeras (Catar y Argentina) citas del Mundial.

Hubo un momento durante el último tercio de la carrera de Moto3 de Mugello en el que Juanfran Guevara estuvo a punto de tocarse con Arón Canet, con los dos pilotos peleando por llegar al 'top 10'. Tres vueltas después ocupaban las dos primeras posiciones de la prueba. Uno de los muchos ejemplos de lo que puede llegar a ser una carrera en la categoría pequeña en el trazado italiano. Una bendita locura. Tanto Guevara como Canet consiguieron mantenerse en pie y llegar a ver la bandera a cuadros del final.

«Salimos de Mugello siendo segundos en la clasificación general y esto nos hace llegar muy motivados al gran premio 'de casa'. Montmeló es uno de mis circuitos preferidos y espero estar de nuevo en el grupo delantero», manifestó Canet, confiado ante este nuevo reto. En Mugello arrancó con problemas el de Corbera por el denso tráfico en pista y el inicio de la prueba fue similar, así que Canet tardó en meterse de lleno entre los mejores. El valenciano exprimió la moto y eso le permitió alcanzar a Migno, Guevara, Di Giannantonio y compañía. Llegó Canet y en esa pelea por la victoria fue mejor Migno, alentado por el público de Mugello. Canet, no obstante, alcanzó satisfecho el box del Estrella Galicia porque el fin de semana no arrancó del todo bien y los once puntos que se trae de Italia le sientan de maravilla.

Canet ya tiene en mente conquistar Montmeló para consolidarse como uno de los favoritos y, si todo funciona, recortar distancias con Mir: «Con la afición española apoyándonos, creo que podemos dar un nuevo paso adelante», explicó Arón Canet.