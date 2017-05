Canet, el décimo jinete valenciano

El motociclismo valenciano no se entiende sin Ricardo Tormo. El piloto de Canals fue el precursor. Sin matices. El primero en todo. A partir de él se ha escrito una historia que se prolonga ya más de 40 décadas y cuyo último capítulo glorioso acaba de protagonizar Arón Canet. También nacido al sur de la provincia, pero en su caso en la Ribera Baixa, el de Corbera se marchó muy pronto a Barcelona para perseguir un sueño. El que cumplió en Jerez el pasado domingo al ganar la carrera de Moto3. «La primera sensación es como cuando ganaba en los campeonatos de promoción... pero no es igual. ¡Aquí estaba en el Mundial!», destaca.

Tras esa vertiginosa última curva en la que se colocó primero, a Canet le dio tiempo de apretar los dientes y abrir gas a fondo, de no creerse que iba a ganar, de ser pasto de la euforia y de estar a un pelo de irse al suelo tras pasar junto a la bandera a cuadros. «Cinco metros antes de pasar la meta, cerré los ojos. Hacía un instante que me había dado cuenta de que no había nadie a mi lado y es entonces cuando me creo que puedo ganar. Abrí las piernas encima de la moto y tuve ese percance con Fenati en el que casi me voy al suelo», recuerda.

Entre la desbocada celebración de Canet que pudo verse por televisión y a través de internet y el éxito de Ricardo Tormo que se ha de recuperar de las hemerotecas de los periódicos hay 40 años. Cuatro décadas en las que el propio pionero de Canals y otros ocho pilotos nacidos en la Comunitat han paladeado la gloria en el Mundial: Aspar, Champi, Barberá, Faubel, Gadea, Debón, Terol y Navarro. Precisamente este último, compañero de Canet el año pasado, puso el contador a 99 cuando ambos compartían box.

Navarro estrenó su palmarés mundialista en Barcelona y sumó otra victoria en Aragón. «Para mí el triunfo 100 significa mucho. Estaba deseando que Jorge no lograse otro el año pasado, o que se esperase un poquito en Moto2, y así lograrlo yo», admite Canet. Jorge Martínez 'Aspar' ostenta el 50, que data de 1988. Aunque el de Corbera se quedase en uno, ya habría pasado a la historia del motociclismo valenciano.

«¿Cuántas dices que consiguió Aspar?», bromea Canet. Está contento, pero también con los pies en el suelo. «¡No! La verdad es que ahora sólo hay que pensar en seguir así. Esto es el fruto de todo el trabajo de un año y de hacer la pretemporada al 200%», admite. Asevera que no piensa en las 37 victorias de Aspar ni en la lucha por el título. Reconoce que a él le ha venido bien que desde España se le haya impuesto esa presión a Mir.

Tampoco niega que la caída de Austin le sirvió para aprender algún detalle que fue decisivo el domingo en Jerez. «¡Y tanto que aprendí de aquello! Para empezar, cogí autoestima de que puedo ir rápido. Y luego, que no tengo que ir a ganar la carrera en las dos primeras vueltas. Esta vez tenía dos estrategias. Intenté escaparme y, al ver que no pude, opté por quedarme atrás e intentarlo al final. Está claro que cuando vas en grupo nadie sabe se va a ganar», indica Arón Canet.

Su rostro dibuja la misma satisfacción que la de Jorge Navarro hace algo más de un año en Montmeló. Dos caracteres distintos en chavales que persiguen un mismo sueño. Cuando al de La Pobla de Vallbona se le destaca que Canet quería la victoria 100, contesta: «Yo la verdad es que no pensaba en esto, pero es positivo que se sigan sumando triunfos. En el motociclismo español, Cataluña y la Comunitat son los dos grandes viveros. Ahora nosotros estamos sacando cabeza y entre los que ya estamos y la gente que viene, se pueden hacer grandes cosas».

Está adaptándose a la Moto2. Considera que este año Morbidelli y Álex Márquez están en otra división, pero que puede rodar igual de rápido que el resto. Como Canet, ansía algún día triunfar en MotoGP. Y esa es la asignatura pendiente del motociclismo valenciano: ninguna de las 100 victorias ha sido en la categoría reina. «En esta hornada hay gente capacitada para ello. Espero que lo logremos», señala Navarro.