El primer Dakar con insulina

Hace 15 años, la vida sonreía a Daniel Albero. Estaba totalmente acostumbrado a capear la diabetes que sufre desde la infancia como secuencia de una meningitis. Regentó un restaurante en Carcaixent que acabó siendo un hostal. «Empezamos con seis mesas y llegamos a servir 130 comidas diarias. Fuimos un referente de la hostelería en la Comunitat», recuerda. La crisis engulló aquel negocio antes de que se consumiera la primera década del siglo XXI. Al inicio de la segunda, tuvo que cerrar definitivamente y sufrió una tragedia familiar. Una mañana de 2012 llevó a uno de sus hijos, Iker, a la guardería. Tenía seis meses. Ya no lo recogió. Falleció de muerte súbita: «Esas cosas las tienes que superar, pero la verdad es que siempre están ahí».

Tocó fondo, quizás cuando una neumonía le obligó a permanecer más de un mes en el hospital. Un buen día, un amigo le recetó la medicina contra tanta desgracia. «Me prestó una moto y nos fuimos por ahí. Me sirvió para entretenerme», comenta Albero. La gasolina fluyó por sus venas y le dio un chute de positivismo. El deporte de las dos ruedas le cautivó y empezó a marcarse retos, hasta que la enfermedad que sufre desde los ocho años le permitió plantearse un desafío superlativo: ser el primer diabético en completar en moto el Dakar.

Hace tres años conoció a Rafa Tibau, experimentado piloto de trail que ha acabado quince veces el raid más duro del mundo. Como ya relató este periódico en 2015, empezó a respaldar a Albero, pero hasta ahora no había conseguido la financiación necesaria para que su aventura dejase de ser un sueño. «Si no pasa nada, este año iré al Dakar», asegura. Tiene un equipo de trabajo que, sobre todo, le está ayudando a darse a conocer. A buscar los patrocinadores que le restan.

Necesita entre 70.000 y 100.000 euros para correr. «Unos 120.000 si voy con mochilero. Yo estoy acostumbrado a ir solo, pero igual la marca que apuesta por mí prefiere que no asuma ese riesgo», apunta. Por el momento, cuenta con el respaldo del hospital de la Ribera, Marqueset Sistemas Logísticos y la Cátedra de Innovación del Campus de Gandia de la UPV.

«Antes si decía que era diabético no me dejaban correr», comenta. Parece que eso se ha superado. En 2015, el Dakar le exigía ir con mochilero. Ahora le reclaman garantías. Y él está acostumbrado a tomar todas las precauciones. «Para nosotros, hay que tener marcada la alimentación y los tiempos de descanso, y el Dakar es el raid más duro. Eso no te lo permite», apunta. A cambio, él lleva un mono adaptado para administrarse la insulina y un monitor que coloca en el manillar le informa sobre sus niveles de glucosa: «En función de eso, me hidrato con agua o con el brebaje, que preparo con azúcar y bebidas isotónicas».

En mayo correrá un raid en Grecia y hará, como otros años, la Baja Aragón. Compagina su desafío del Dakar con el trabajo nocturno de conductor de autobús. Además, ayuda en la empresa familiar. Precisamente, de ahí, recibe un apoyo vital: «Mer, mi mujer, y Dani y Yerai, mis hijos, me respaldan en todo». Espera que en enero pueda pensar en ellos mientras surca sobre su moto los desiertos de Sudamérica.