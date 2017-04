Así se vive la NASCAR desde dentro en el Circuit de Cheste

Por cuarto año consecutivo el Circuit Ricardo Tormo de Cheste acoge la única prueba de la NASCAR europea que se disputa en España. Y para ello ha rodeado a esta competición de un festival que invita a los amantes del motor a vivir distintas pruebas que se realizarán también este fin de semana, así como actividades lúdicas para niños y también mayores.

“Como festival tiene una parte deportiva, que es la Whelen NASCAR Euroseries, el Campeonato de España GT, el Campeonato de España de Resistencia, y la Copa de España de Flat Track, que lo hacemos en la pista exterior, en un anillo de tierra”, explicó Gonzalo Gobert, director del Circuit Ricardo Tormo. “Es un evento puramente americano donde, además de toda esta parte deportiva, tiene una gran parte lúdica dirigida al espectador”, agregó.

“Es el mismo coche que compite en Estados Unidos, con la diferencia de que allí compiten en circuitos ovalados, y aquí lo hacemos en circuitos de siseño europeo, como es el nuestro”, apuntó Gobert en la presentación del festival.

Dos de los pilotos que competirán en la Whelen NASCAR Euroseries son Borja García y Carmen Boix. El valenciano ha subido al podio en las últimas ediciones, y espera conseguir la victoria ante su público este año.

“Desde los 4 años estoy pilotando karts, monoplazas o turismos, y la verdad es que no tienen nada que ver con un NASCAR; hasta que no te subes y lo vives en tus carnes no sientes ese ‘feeling’; es un coche que apenas tiene ayudas, sólo la dirección asistida, no lleva ABS ni control de tracción, y el cambio es manual”, señaló Borja García.

“Es bastante intenso, sobre todo aquí en Cheste, que la pista es estrecha para estos coches que miden cinco metros de largo y dos y medio de ancho, lo que hace que vivamos sensaciones muy intensas”, añadió.

Por su parte, la también valenciana Carmen Boix correrá en la categoría Elite 2, donde sólo dos de los veintinueve pilotos son mujeres. “Cambio secuencial en H, mucho más duro que requiere más esfuerzo físico, y eso te lleva a necesitar más concentración; has de estar siempre ojo avizor a ver qué pasa, porque van todos un poco a lo loco”, destacó en referencia a la conducción de estos bólidos americanos.