Crivillé califica de «burro» al deportista que tributa en España

Álex Crivillé es recordado por ser un brillante piloto dos veces campeón del mundo de motociclismo (de 125cc en 1989 y de 500cc en 1999) y no por su expresividad ante los medios de comunicación. Ahora vuelve a ser foco de actualidad por una entrevista concedida al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio que se emitirá hoy. En ella, realizada en la finca que tiene el catalán, se explaya sobre varios asuntos, entre ellos no sólo los meramente deportivos. En un momento de la entrevista Crivillé, que figuraba en los denominados 'papeles de Panamá', analiza las razones por las cuales varios pilotos de élite (Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa o los Espargaró) y otros deportistas (Fernando Alonso o Alberto Contador) han dejado España para vivir y tributar en otros países, que tienen una fiscalidad más beneficiosa para sus intereses. «Ojalá aquí se cambiaran las leyes y se pudiera pasar (la facturación) por la empresa y no se te quedara el Estado un 50%», afirma Crivillé.

El periodista, ante la afirmación del bicampeón mundial, le insiste si cree que en España «la fiscalidad es demasiado alta» para las rentas altas, como las de los deportistas. «Mucho, fatal, por eso todos los deportistas se van a vivir fuera. No sé, te vas a vivir a Andorra, Londres, Suiza, Mónaco... Porque es una etapa de tu vida muy corta y tienes que mirar por ti», argumenta Crivillé. De nuevo preguntado por el periodista por la práctica de los distintos deportistas, el entrevistado añade: «Todos lo hacen, al menos todos los deportistas del motor lo hacen. Es lógico. Y el que no lo hace es un burro, así de claro: ¡un burro!», dijo en Catalunya Ràdio este gran aficionado a los caballos. Crivillé, que sigue viviendo en su localidad, Seva (donde tiene un busto), se retiró muy joven y no hay constancia de que recibiera subvenciones oficiales durante sus años de esplendor.

El expiloto español, que fuera comentarista en TVE de las carreras del Mundial y que ahora realiza esa misma labor en Movistar TV, salió en los 'papeles de Panamá' porque había cobrado sus derechos de imagen cuando fue campeón mundial en la categoría de 500cc a través de una sociedad 'offshore'. Dos empresas, Pro Best Invest S.A. y Racinvest, fueron las encargadas de la explotación de dichos derechos de imagen y ambas pertenecían al entramado de ingeniería fiscal construido por el despacho de abogados Mossack Fonseca y con sede en las Islas Vírgenes. Crivillé no negó los hechos (la sociedad pagaba 72.000 euros fijos al año y el 85% de los beneficios una vez se superara esa cifra) y afirmó, tras regularizar el asunto, que en esa época él residía en Suiza y todo se produjo de forma legal. «Es totalmente cierto lo que se ha publicado, pero todo estaba bien estructurado y no había nada ilegal», dijo a 'El món a RAC1'.