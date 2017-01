Honda trata de aupar al liderato a Barreda al apelar la sanción de una hora

El regreso de la competición tras la etapa suspendida del miércoles dejó claro que la importancia de la navegación es fundamental. La victoria inicial de Michael Metge por sólo 55 segundos sobre Joan Barreda vino precedida por los serios problemas de los pilotos que ocupaban los primeros puestos de la general. Tanto Sam Sunderland, líder de la clasificación, como Pablo Quintanilla (acabó abandonando por una caída) y Matthias Walkner se despistaron en los primeros kilómetros, aunque al final recuperaron la pista. No obstante, horas después, la organización informó de la sanción de Metge por haberse saltado un punto de control (le castigaron con una hora), con lo que Barreda se llevó la décima etapa, tercera para el castellonense en su cuenta particular.

Buena parte de las esperanzas de Joan Barreda para este Dakar se acabaron en la etapa 4, cuando un fallo del equipo Honda a la hora de calcular el combustible necesario para la etapa. La jornada, que finalizó en Tupiza, dejó al valenciano y a todos sus compañeros de HRC con una hora de penalización porque se vieron obligados a repostar en la zona neutralizada.

Aunque la norma establece que los pilotos no pueden hacerlo fuera del recorrido, Honda va a reclamar argumentando que, al hacerlo en al hacerlo en la neutralización, no incurrieron en ilegalidad en sentido estricto. En Honda se agarran a un precedente: en 2016, Peterhansel fue investigado por un supuesto repostaje fuera de la norma, tras una reclamación del equipo X-Raid. Meses después se determinó que el francés no merecía castigo y le confirmó como ganador del raid en la categoría de coches. El comisario del Dakar acusa a Honda de presentar tarde la apelación y falseando el documento del equipo. En caso de que prospere la apelación, Barreda aún puede tener esperanzas de ganar, aunque sea en los despachos. Está a 57 minutos de Sunderland.