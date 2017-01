Barreda, el último superviviente

Una pesadilla. Sólo se puede definir así la cuarta etapa del Dakar 2017. En una jornada en la que acabar ya se podía considerar una victoria, Joan Barreda sacó un segundo puesto que puede valerle oro. El valenciano, como el resto de integrantes del raid, tuvieron que salir con unos minutos de retraso a la especial del día, disputada sobre 416 kilómetros. La lucha con Matthias Walkner estuvo marcada por la igualdad, ya que Barreda dominó hasta los últimos kilómetros pese a ser el que iba abriendo pista.

«En un par de ocasiones he dudado, pero he mantenido la concentración hasta el final y he conseguido un buen resultado. Son días en los que hay que aprovechar, con zonas de navegación que crean oportunidades. Yo lo he intentado aprovechar. He intentado estar concentrado, mantener un buen ritmo y quedarme siempre por delante para que no tuvieran mi referencia, y al final ha salido bien», resumía un Barreda que también se lamentó por el abandono de Price, a quien tiene un gran aprecio personal. El vencedor de 2016 se fracturó el fémur en una caída a pocos kilómetros del final del día, y fue evacuado al hospital. Con este resultado, Barreda no sólo sigue líder de la general, sino que amplía el colchón de ventaja en 18 minutos sobre Quintanilla, que es segundo.

En la etapa abandonaron una buena tira de pilotos (entre ellos, el vigente campeón en motos Toby Price o uno de los más firmes candidatos en coches, Nasser Al Attiyah), y otros tantos dijeron adiós a sus opciones de victoria final. Sólo Barreda, que parece inmune a este tipo de jornadas, salvó de manera más que meritoria los muebles, en una jornada marcada por dificultades de casi todos sus rivales, entre los que se encuentra el propio Price, que dice adiós a la edición de este año del raid que dominó en 2016.

Carlos Sainz fue uno de los principales perjudicados de la caótica jornada. El piloto madrileño, que tras la remontada del miércoles partía con la firme convicción de que podía asaltar el liderato en la entrada del Dakar a Bolivia, se quedó atrapado en un barranco durante varias horas, después de comenzar con problemas de nuevo y rozar una nueva épica actuación. El único que sonreía a gusto en el 'bivouac' era Cyril Despres, que por fin logra una victoria de etapa tras su paso a las cuatro ruedas.

En coches fue una jornada en la que también hubo de todo. Los Peugeot volvieron a llevar la voz cantante, gracias al abandono de Al Attiyah y al mal rendimiento de los Mini. Sólo Nani Roma se ha ganado el 'cargo' de ser la única alternativa factible al dominio de la marca del león, que sumó una nueva victoria gracias a Cyril Despres. El cinco veces campeón del Dakar en categoría de motos se impuso en la complicada etapa con llegada en Tupiza a Mikko Hirvonen y al español Nani Roma, por 10 y 12 minutos, respectivamente. Despres ahora es líder, con Peterhansel a cuatro minutos.