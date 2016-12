Archivada la denuncia contra Rossi por agredir a una aficionada en el Circuit

valencia. El Juzgado de Instrucción número 3 de Requena ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra Valentino Rossi a partir de la denuncia formulada por una aficionada, según informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV). La mujer afirmó haber sido agredida por el piloto en el paddock de Cheste durante el pasado GP de la Comunitat.

Según argumenta la juez, Ana Cabanilles Vázquez interpuso una denuncia por los malos modos de Valentino Rossi. Sin embargo, expresa que la mujer no indicó «qué expresiones fueron las que este profirió y que pudieron ser constitutivas de un ilícito penal». A este fallo se puede interponer recurso. Los hechos ocurrieron el pasado 12 de noviembre, durante la jornada de calificaciones del GP de la Comunitat en el paddock del Ricardo Tormo.

La aficionada interpuso la denuncia en el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia, en funciones de guardia en el fin de semana del GP de la Comunitat, quien remitió la causa al Decanato de los Juzgados de Valencia. Por orden de reparto, el asunto recayó en el Juzgado de Instrucción 12, quien, a su vez, se inhibió al Juzgado de Requena, partido judicial que corresponde al lugar de los hechos.

Ana Cabanilles estaba tomándose fotos en el paddock con un palo selfie. El italiano de Yamaha avanzaba conduciendo una scooter y, para abrirse paso, propinó una patada a la mujer, según se podía observar en un vídeo que se hizo viral en internet el domingo por la mañana. Un incidente por el que, posteriormente y con cierta guasa, Valentino Rossi se disculpó. Pero el perdón no bastó para la afectada, que formuló la pertinente denuncia.

«Tengo miedo de que me detengan cuando llegue a casa», afirmó en tono jocoso Rossi. «En el vídeo sólo se ve la última parte y no lo que pasa antes, pero lo primero que debo decir es pedir disculpas a la señora. Espero que esté bien. Para mí, realmente, es muy difícil vivir en el paddock y en Valencia es una situación incontrolable. Cuando salgo de mi camión para llegar al box, estoy rodeado de gente, algunos me intentan robar la gorra o me frenan la moto para hacer una foto. Esta vez, había un montón de personas que me estaban llamando y esta señora se estaba haciendo un selfie y me ha frenado, con lo que he tenido miedo por mi integridad. Sería bueno reducir alguna parte del paddock en la que no tuviéramos que luchar con todos. Valencia es así, lo que también lo hace bonito por tener tantos aficionados», añadió.

«No sé de dónde salió Valentino, que se ve que me dio una patada, un empujón y un codazo. Yo no sabía lo que había pasado hasta que no me giré. Me ha hecho un moratón», comentó la denunciante: «Estaba con unos amigos haciéndonos un selfie, para que salieran los camiones, y en ese momento apareció sin saber de dónde y ni siquiera tocó el pito para avisar de que le diéramos el paso».