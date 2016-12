La eterna vigilia por Schumacher

Cuando el 29 de diciembre de 2013, en la estación de Méribel en los Alpes galos, Michael Schumacher tenía el peor accidente de su vida, cambió para siempre la historia de la Fórmula 1. El alemán no se había accidentado en un circuito al volante de un bólido, sino que había sido esquiando, con tan mala suerte que se cayó en la zona de fuera de pista y se golpeó contra una roca.

Desde entonces hasta hoy, más de 1.000 días después, las noticias acerca de su estado han ido decayendo paulatinamente. Sólo de vez en cuando salta alguna información al respecto, normalmente más un desmentido que otra cosa, para confirmar que no hay nada nuevo. Michael Schumacher está enclaustrado en su mansión en Suiza, acompañado por su esposa Corinna, que sobrelleva como puede la labor de esposa, madre y enfermera forzosa para intentar que su marido tenga una vida más o menos digna.

Junto a ella está la siempre fiel Sabine Kehm. La representante, mano derecha y muchas veces consejera más allá de lo meramente deportivo de Michael Schumacher se ha convertido en el gran apoyo de Corinna. Reciben muy pocas visitas, todas ellas previa cita y sólo a los más allegados. Jean Todt, presidente de la FIA y exjefe de la Ferrari más exitosa de la historia, Ross Brawn, la tercera cabeza de ese triunvirato que formaron él, Todt y Schumacher, y pocos más, son los que conocen de cerca el estado del káiser.

El 'Keep Fighting Michael' ha pasado de ser un mensaje de ánimo de los fans hacia Schumacher, a un institucionalizado homenaje. Unas semanas antes del aniversario, la familia del heptacampeón decidió lanzar la campaña con este nombre, además de llevar la vida del piloto a las redes sociales. Nueva web, canales de Facebook, Twitter e Instagram. «La salud de Michael no es un asunto público y por ello seguiremos sin decir nada al respecto», dijo Kehm cuando presentaron el proyecto Keep Fighting. El foco de información de los Schumacher se va moviendo del padre al hijo.

Mientras el patriarca del imperio Schumacher sigue postrado en una silla de rueda', el apellido de la familia camina con paso firme hacia la Fórmula 1. Pocos chicos saben mejor que Mick Schumacher el peso que supone tener sobre sus hombros la leyenda del káiser. Tras ser subcampeón de las F4 alemana e italiana Mercedes ya le ha fichado para su cantera, y le ha colocado en el equipo Prema para que dispute la F3 Europea, uno de los campeonatos que más puertas abren a la F-1.