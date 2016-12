Gobert: «Si sale a concurso el puesto de director de Cheste, me presentaré»

Gonzalo Gobert, actual director del Circuit Ricardo Tormo de Cheste, aseguró que de confirmarse la apertura de un concurso para elegir al próximo director de la instalación, presentará su candidatura para seguir en el cargo. "Si sale me presentaré porque el trabajo me encanta. Si sigo voy a seguir dando el máximo. El proyecto me encanta, me parece fascinante y creo que tiene más potencial", señaló en declaraciones a EFE, en las que se señaló que el circuito está muy bien posicionado pero tiene más capacidad para crecer.

El 'código de buenas prácticas' de la Generalitat apuesta por este tipo de concursos para designar a estos altos directivos y la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte tiene previsto convocarlo en breve, una vez se ha renovado el acuerdo con Dorna para acoger el mundial de motociclismo MotoGP hasta 2021.

Gobert explicó que nunca temió por la renovación. "Esto es una pareja bien avenida, unos novios que se quieren mucho, a los dos les conviene y no tuve dudas en ningún momento", afirmó. "Me pongo en la piel de Dorna y si no es su circuito favorito, debe ser uno de ellos sin ninguna duda y para nosotros, como Circuit, MotoGP es un buen show y un buen producto, las dos cosas. Y como tal es capaz de llenar absolutamente una instalación como Cheste cuando no hay emoción deportiva y eso no lo hace ni el fútbol", resaltó.

Gobert insistió en que el Gran Premio de la Comunitat Valenciana es "el acontecimiento de moda en España y en Europa" y opta por mantenerlo como última prueba del Mundial.

"A mí me lo preguntaron desde el principio cuando entré en marzo de 2012 y siempre tuve claro que si eres el último en un mundial de dieciocho carreras tienes diecisiete campañas de publicidad muy potentes. Nosotros después de cada gran premio subimos la venta de entrada y si ha sido bueno, más aún.", explicó.

Además, recordó que ser la última prueba permite acoger la ceremonia de entrega de premios "y encima los equipos se quedan a entrenar, así que te pasas con tres o cuatro semanas con el mundo de la moto mirando a Valencia y moviendo el 'potaje' económico".

Gobert aseguró que 2016 ha sido muy positivo para el Circuit, entre otras cosas, por el lleno en el Gran Premio. "Se han batido varios récords porque la facturación ha ido muy bien y se vendieron las entradas con dos meses de anticipación y hemos crecido en facturación de la Zona VIP, que es otro de los objetivos", recordó.

También destacó que los palcos de empresa han estado todos vendidos, que el índice de ocupación de la pista está en 91 por ciento con 310 días al año y que "las dos escuelas están dando muchas alegrías".

"La cantera valenciana está como nunca. Hacía más de doce años que no había cinco valencianos en el mundial y este año ha pasado dos veces y trabajamos para que haya más", aseguró.

"Vienen pilotos muy fuertes tanto en dos ruedas como en cuatro, donde en 'karting' tenemos a una chica fantástica como es Marta García que está dando muy buenos resultados y a Eliseo Martínez, que está madurando de una forma soberbia y al que veremos dentro de poco en lo más alto del automovilismo", auguró.