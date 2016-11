Guerra abierta entre Fernando Alonso y Vettel

El español Fernando Alonso (Mclaren) declaró este domingo, tras acabar décimo en el Gran Premio de Brasil y al referirse a un incidente con el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que la próxima vez se "irá contra él para que sepa que el circuito es de todos".

Durante la carrera, Vettel adelantó a Alonso, quien dijo a su equipo por radio que en el final de la maniobra el alemán lo sacó de la pista.

"Había una escapatoria de asfalto y me fui por ahí y no pasó nada. Pero si hubiera habido un muro, o me voy contra el muro o me voy contra él, que será seguramente lo que haga la próxima vez: irme contra él, que perdería más puntos que yo. Llegará un día en el que habrá que irse contra él para que sepa que el circuito es de todos", dijo Alonso.

Sobre el gran premio, el bicampeón español dijo: "Ha sido una carrera de altibajos. No hemos ido muy bien con lluvia, sobre todo en la primera parte de la carrera, cuando Hulkenberg se me iba y Bottas me presionaba por detrás. No teníamos el ritmo necesario. Tenemos que mejorar más y ojalá que en Abu Dabi acabemos con un buen sabor de boca".

"Ha sido una carrera muy estresante para todos, con falta de visibilidad y mucho 'aquaplanning'. En ocasiones lo que había que hacer era sólo mantener el coche en la pista. Un punto y ahora sólo queda una carrera", precisó.

Al referirse a las numerosas interrupciones, Alonso dijo: "Al final se aplica el sentido común. Las condiciones eran difíciles. Cada vez que se reanudaba la carrera no se veía nada, y lo vimos con el accidente de Kimi (Raikkonen). Si hubiera acabado en medio de la pista alguno se lo habría llevado por delante".