Las motivaciones de Navarro

Jorge Navarro vuelve a sentirse cómodo encima de la moto. «No había entrenado desde el 11 de junio, cuando me lesioné. Esta semana que he estado en casa he vuelto a hacerlo. Hasta ahora venía más cohibido, sabes que no debes caerte, pero tengo más confianza», asegura. «Vendrán días complicados», matiza. Como el de ayer. Silverstone es una ratonera. Un trazado difícil, y más cuando la meteorología lo cambia todo.

El valenciano se había pasado todos los libres haciendo el mejor tiempo. Metiéndole más de medio segundo a Binder. «Yo no he tirado la toalla, si seguimos trabajando como hasta ahora voy a tener la oportunidad de ganar este mundial», avisa. Navarro reta al líder, tocado por una varita mágica. Cuando falla, hace segundo. Si suma un cero, Navarro no entra en cabeza. «Pero quedan siete carreras y vamos a pelearlo», asegura. Por mucho que ayer el cielo, la lluvia, volviera a sonreírle a Binder, quien parece a salvo de cualquier contratiempo.

Después de día y medio siendo el más rápido de la parrilla, el valenciano cometió un error en el momento menos indicado. Silverstone se le ha dado bien desde que corre el Mundial, y de hecho aquí logró el año pasado la pole. Pero cuando peleaba por ello, se fue al suelo. Justo lo que ha de evitar para no lastimarse su pierna aún renqueante y, sobre todo, seguir recuperando confianza. Se levantó rápidamente y en los minutos que quedaban luchó por salir en las primeras filas de parrilla. Mejoró, pero con agua ya no lo suficiente para mejorar un discreto puesto 18 que le empuja a la sexta fila. El mejor registro, por cierto, fue para Pecco Bagnaia. La estructura del Aspar Team empieza a encadenar alegrías en su proyecto con Mahindra en Moto3.

Mientras, para Navarro, el traspié de ayer no fue más que eso. Está motivado para luchar por este Mundial, pero ya sin ninguna presión. Desde esta semana ya es de dominio público qué hará en 2017. «Es algo que tenía en la cabeza desde principio de año», comenta en referencia a su paso a Moto2. Admite con una sonrisa picarona que lanzó balones fuera durante meses cuando se le preguntó sobre su futuro.

Cree que era el momento. Debía subir de categoría para mantener la motivación. «Nadie me iba a asegurar que vaya a ganar en 2017 si me quedo en Moto3. Creo que este era el año porque hay pilotos punteros que se marchan y voy a un equipo ganador como es Gresini. Si no hubiera tenido una oferta de una estructura puntera sí que habría continuado otro año», asegura.

Navarro hace un inciso. Se muestra agradecido al Estrella Galicia. «Tenía la escalera planificada para ir subiendo categorías en el MarcVDS, el problema llega cuando ellos ya tienen sus dos pilotos para Moto2. Yo estoy muy agradecido por que apostaran por mí, y por todo el trabajo que siguen haciendo», afirma el valenciano.

«Siento que había quemado una etapa. Era el momento de subir a Moto2», insiste. «Ya te digo que al final creo que todo es un tema de motivación. Aunque sólo lleve dos años en el Mundial, llevaba tiempo en esta categoría, con una moto muy similar ya desde la etapa en el Campeonato de España. Al final, el objetivo de todo piloto es ganar en las categorías más altas. Hay ejemplos de campeones de Moto2 y MotoGP que no lo han sido en Moto3 o anteriormente en 125», razona.

«Era el momento de tomar una decisión, no se podía aplazar. Tenía la oportunidad de ir a un equipo ganador que va a poner todos los medios. Al final en la vida hay que tomar decisiones», incide Navarro, quien se muestra cauto a la hora de hablar de sus objetivos para 2017 en la categoría intermedia: «Yo estoy luchando por un campeonato. Creo que es muy pronto para hablar, hay que esperar a cómo van los rivales y como empiezo la pretemporada. Pero si vas rápido en una categoría, si estás preparado lo vas a hacer bien cuando subas».

Jorge Navarro ya empieza a esbozar un verano de cambios para él. Tiene que transformarse como piloto. «Desde noviembre ya tendré una R6 en casa para acostumbrarme a trabajar con motos más grandes», comenta. Seguirá su pauta. La de pasar el máximo de tiempo en La Pobla de Vallbona, en familia.

Y se centrará ganar musculatura. Necesita más fuerza para manejar la Moto2. El trabajo de resistencia ya está hecho. «También es preciso para la Moto3», indica. Seguirá en ello, sobre todo cuando pueda volver a salir a correr: «¡Ahora aún no puedo por la lesión!».