Mayweather vs McGregor: horario del combate, televisión y apuestas Horario del combate Mayweather vs McGregor. Ver en directo por TV de pago la pelea de Floyd Mayweather y Conor McGregor LAS PROVINCIAS Viernes, 25 agosto 2017, 21:48

El combate entre Floyd Mayweather y Conor McGregor se celebra en la madrugada del sábado 26 al domingo 27 de agosto. La velada de boxeo comenzará a las 23:30h (hora española) y el horario de la pelea Mayweather vs McGregor es a las 5:30 de la mañana del domingo 27. La conexión por televisión de pago (pay per view) comenzará a las 3:00 am.

La pelea de boxeo entre Mayweather y Macgregor se podrá ver por televisión, en pago por visión, a través de BeIn Connect y OpenSport por 12 euros. A las 23:00 y las 23:30 h, respectivamente, comenzarán las retransmisiones previas al combate, que se celebra en el pabellón T-Mobile Arena de Las Vegas. Se calcula que el evento, generará un negocio total de 650 millones.

En las apuestas, Mayweather es el claro favorito. McGregor ha recortado distancias en las apuestas y su triunfo tiene una recompensa de 3,65 euros y 4,30 euros, en función de la casa de apuestas. Floyd Mayweather continúa como claro favorito con una cuota de apenas 1,25€ por cada euro apostado.

Ver en vivo la pelea Mayweather vs McGregor

La pelea de Floyd Mayweather Jr y Conor McGregor se podrá ver en vivo por televisión a través de FOX Sports en países de Latinoamérica, excepto en Brasil. En México se puede ver de el combate a través de Fox Sports 2.

Horarios del combate en Argentina, México y Estados Unidos

El combate de boxeo arrancará a las 00.00 horas en Argentina, 20 horas en Las Vegas, Los Ángeles, Tijuana (México), Colombia, y Perú. El horario de Nueva York es a las 23 horas y el de México DF, a las 22 horas.

¿Dónde ver por Internet?

El canal Fox Sports habilitará la aplicación para llevar a cabo el seguimiento correspondiente a través de la misma, además de los enlaces de Open Sport y BeIn Connect.

Según recoge ‘EFE’, la promocionada pelea entre el estadounidense Floyd Mayweather Jr. y el irlandés Conor McGregor no ha captado hasta el momento, cinco días después del inicio de venta de entradas, el interés que se esperaba, ya que aún hay cientos de asientos disponibles.

Ver en directo el combate Mayweather - McGregor.

Previa de la pelea 'Money' vs The Notorious

Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor disputarán la pelea más mediática en la historia de los deportes de combate este sábado desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, con la misión de cumplir las expectativas creadas para el primer combate oficial en un ring entre un boxeador y un peleador de artes marciales mixtas (MMA).

Mayweather (49-0) retorna luego de dos años de ausencia solamente para encarar este reto en donde espera llegar a una marca de 50-0, mientras que el popular "The Notorious" quiere irrumpir en el mundo del boxeo luego de convertirse en el rostro de los combates en el octógono.

"Tengo 20 años haciendo lo mismo. Tengo 20 años siendo el mejor. Nadie va a venir de la noche a la mañana a tomar lo que es mío. Conor se metió en un gran problema al retarme. Aquí estoy solo para mandarlo a la escuela", sostuvo Mayweather, que podría obtener una bolsa de unos 100 millones de dólares.

McGregor, que también recibirá la bolsa más grande de su carrera, no se amilana y amenaza con destruir a Floyd.

"Yo soy el nuevo rostro del boxeo. Voy a llevar una carrera alterna en el boxeo y las MMA. El único que puede dar peleas entretenidas soy yo. Floyd está acabado. Lo bueno es que regresó para saludar al nuevo campeón", dijo McGregor (21-3) a la AFP.

"Mi puño es más grande que su cabeza. Cuando termine la pelea, Floyd solamente pensará que un camión lo atropelló. Veo el miedo en sus ojos. Sabe que nunca ha peleado con un tipo como yo", agregó.