Viento en popa hacia el mundial Carlos Balaguer y Antoni Massanet al cruzar la linea de meta / junior european championship «La satisfacción es impresionante. Ganar es un reconocimiento a todo el esfuerzo realizado durante tantos años», afirma el joven El valenciano Carlos Balaguer se alza con el oro en el europeo juvenil de 420 en Italia IGNACIO TORTAJADA VALENCIA. Lunes, 28 agosto 2017, 01:23

España tiene un futuro muy emocionante en el mundo de la vela. El regatista valenciano Carlos Balaguer se coronó como campeón europeo juvenil en 420 en una cita disputada en el Lago di Como, Italia. El joven, de 17 años, es miembro del Real Club Náutico de Valencia y lleva practicando vela desde que tenía nueve años, donde ya entrenaba en el club de la capital del Turia. Para él la vela lo es «todo» y representa un estilo de vida que mantener.

Balaguer reconoce que las expectativas de cara al último campeonato disputado eran altas y las ganas de alcanzar el oro superaban a los nervios de una competición en la que participó junto a su compañero de regata Antoni Massanet, del Real Club Náutico de Palma. El valenciano ya intentó, sin éxito, alzarse con el título el año pasado junto a su hermano Nacho, también practicante del mismo deporte, pero se tuvieron que conformar con una tercera posición. «Esta nueva oportunidad me ha ayudado a rematar la faena y a quitarme una espinita que tenía clavada. Este año he madurado mucho deportivamente gracias a las horas de trabajo y a la constancia», reconoció el deportista.

«El campeonato europeo me ha regalado uno de los mejores momentos de mi vida: cruzar la línea de meta sabiendo que éramos los ganadores es algo que se queda grabado en la memoria, se me siguen poniendo los pelos de punta al recordar la emoción del momento», aseguró entre risas Balaguer. Este evento es una de las competiciones internacionales más importantes en el mundo de la vela, por ello el deportista del proyecto FER asegura que han sido muchas las horas de dedicación, tanto en mar como en tierra. «La clave es entrenar lo máximo posible, ir al gimnasio, estar en forma y comer sano», desveló el valenciano.

Carlos Balaguer es quizá uno de los regatistas españoles más prometedores del panorama actual. A los nueve años inició sus primeras clases de vela y con tan solo 17 ya es campeón de Europa. «Siento mucha felicidad, casi no me lo creía, y esto me motiva para seguir adelante, seguir luchando y sacrificando tanto, porque cuando estás en el podio te das cuenta de que todo el trabajo ha merecido la pena», aseguró el joven.

Las aguas a las que se enfrentaron Antoni y Carlos, con la ayuda del entrenador italiano Roberto di Felice, son muy diferentes a las del mar Mediterráneo: las montañas, las pocas olas y la ausencia de sal fueron algunos de los principales inconvenientes a los que la pareja española tuvo que enfrentarse. Por eso, Balaguer asegura que fue una gran experiencia poder descubrir otros escenarios y alzarse allí con el oro. Las aguas de Australia le gustaría probarlas, pero sin duda, el regatista elige Valencia como su mar preferido para navegar. «Valencia es mi casa, es donde mejor trabajo, me gusta su clima, sus olas, su viento...», argumentó emocionado el joven.

Las andaduras del regatista por el mar comenzaron desde muy pequeño, cuando salía con su padre a navegar en el barco familiar. Allí el valenciano descubrió que le gustaba pescar y que las velas del barco le trasmitían respeto y miedo. Por suerte para el mundo del deporte español esa perspectiva cambió, y con tan solo nueve años se apuntó junto a sus dos hermanos al Club Náutico de Valencia, donde empezó a cosechar los numerosos éxitos que envuelven al regatista. «He ido empalmado victorias con victorias y derrotas con derrotas, no siempre se gana. Lo bueno es que las derrotas me han enseñado que nunca tengo que tirar la toalla porque después de una mala regata pueden llegar recompensas», declaró Balaguer.

El campeón europeo recuerda su infancia y juventud rodeado de mar y subido siempre a un velero. Inviernos fríos, olas peligrosas, caídas inesperadas, viajes por todos los rincones de España y muchas horas invertidas. El joven guarda con mucha nostalgia estos recuerdos porque son, sin duda, los que le ayudan a prosperar y a mirar siempre adelante, apoyándose junto a su hermano Nacho del deporte que les apasiona. «Cuando tengo algún bajón recuerdo todo lo vivido y me vengo arriba», afirmó.

Ahora el regatista se prepara para el campeonato mundial juvenil en China en diciembre y cuando finalice, el campeonato del mundo absoluto en Australia. El siguiente escalón, la clase 470, la categoría olímpica. En un futuro, quizá no muy lejano, Balaguer aspira a unos posibles juegos de Tokyo 2020. «Unos juegos olímpicos son lo más complicado, es el objetivo más alto que cualquier deportista se puede poner. Sería un sueño hecho realidad», afirmó el campeón europeo juvenil.