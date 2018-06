«A veces se me solapaban clases con los entrenamientos» Martes, 5 junio 2018, 00:28

Nacho Vidal sonríe. Está de vacaciones con todos los deberes hechos: primero, el Valencia logró la clasificación para la Champions y, en los personal, ya es fisioterapeuta. «Este año he ido más relajado porque me quedaba una asignatura y el TFG (Trabajo Final de Grado), pero otros ha sido una locura. En esta carrera hay muchas clases prácticas y a veces se me solapaban con el entrenamiento. Me han ayudado los profesores y los compañeros», afirma. No renuncia a seguir estudiando: «Soy una persona inquieta, me atrae la economía».