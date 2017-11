El valenciano rey de Bamma Dani Barez posa con el cinturón de campeón mundial de Bamma en peso mosca en el gimnasio Training Unit de Alboraya. / damián torres Dani Barez consigue el título mundial de peso mosca en artes marciales mixtas | En 4 meses ha logrado el entorchado europeo y el global y su próximo objetivo es adentrarse en la élite que encabeza el mediático McGregor PEDRO M. CAMPOS DUBÓN Valencia Lunes, 27 noviembre 2017, 01:27

«I'll never change». Es el mensaje de cabecera de Titín, el referente valenciano de las artes marciales mixtas. Nunca cambiará, como tampoco lo hará su discípulo más aventajado. Se llama Dani Barez, es de Burjassot y es campeón europeo y mundial de Bamma, una de las mejores compañías continentales de esta disciplina. Se entrenan juntos en el Training Unit Gym. Allí, entre sacos, una jaula y un ring, se ha ido modelando un triunfador. «Es disciplinado y no tiene ningún ego. Confía mucho en su equipo. Puede llegar muy lejos». Son palabras de José Luis Zapater 'Titín' sobre su aprendiz. Y es que Dani Barez se ha proclamado campeón de Europa del peso mosca (57 kilos) en un combate disputado en Dublín frente a un luchador local. Andy Young defendía por primera vez el título y tuvo que cederlo al valiente valenciano.

Fueron tres intensos asaltos en el 3Arena de la capital de la República de Irlanda, el feudo del mediático Conor McGregor, el luchador que ha dado mayor visibilidad mundial a esta disciplina y que se encontraba presente en el pabellón. «Tenía muy estudiado al rival. Él jugaba en casa y eso siempre es importante también por la decisión de los jueces», destaca Barez. Se notó porque le restaron un punto al de Burjassot por un piquete de ojos involuntario. Pero ni por esas pudieron con él. Este título mundial llega sólo cuatro meses después del Europeo, en el que superó a los puntos a Ryan Curtis, del equipo de McGregor.

El luchador valenciano acumula 13 combates profesionales, con 9 victorias -3 por KO, 4 por sumisión y 2 a los puntos- y cuatro derrotas. Para lograr estos números sólo cabe una capacidad innata y mucho trabajo: «Me entrenaba mañana, tarde y noche. Al final del día me ejercitaba sobre todo en el tema físico. Ha sido un trabajo muy duro. Pero para ello he contado con el mejor entrenador de España que es Titín. Es mi modelo a seguir», relata Barez.

Ahora hay que defender el cinturón de campeón mundial. La previsión de su equipo es disputar al menos dos peleas en la categoría actual de Bamma. Si todo ocurre como prevé, serían las batallas previas a adentrarse en Belator y UFC, donde se concentran los mejores luchadores y donde las bolsas de dinero por pelea aumentan. Actualmente Barez no puede vivir de su deporte. «Por desgracia no nos da para dejar el trabajo que tenemos», asegura el valenciano, empleado en Decathlon.

Para llegar a la cúspide mundial de las artes marciales mixtas ha pasado por varias modalidades. A los 14 años comenzó con el kickboxing y sólo dos años después ya era el tercero mejor de España. Luego llegó el boxeo, donde se ha convertido en el campeón de la Comunitat. Su currículum deportivo es mucho más amplio, con más títulos tanto a nivel autonómico como nacional de artes marciales mixtas, grappling, Brazilian jiu-jitsu (BJJ) y K1.

Barez se mueve como pez en el agua en la jaula. Rápido en sus movimientos y con mucha determinación. ¿En qué debe mejorar? El luchador valenciano tiene claro: «Lo más importante es la mentalidad. Siempre tenemos miedos y nervios que te pueden bloquear. Pero trabajo con psicólogos deportivos que te hacen ver cuáles son los objetivos y no pensar en cosas que no te han pasado. Eso sí, en la pelea me concentro, es como si estuviera solo».

El deportista de Burjassot tiene en la familia a su mejor apoyo. «Al principio no le hacía mucha gracia. Es normal, pero ahora me apoyan. Mi hermano sólo ha estado en dos combates, el primero y el último», asegura Barez, ilusionado con el futuro de las artes marciales mixtas: «Ahora ya no está tan mal visto que un hijo pueda hacer este tipo de deporte. Cada vez se ve más gente joven, chicas incluidas, que se apuntan», añade el valenciano, que aún le ve un mayor margen de crecimiento a esta modalidad en España.