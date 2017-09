Valencia se prepara para el Triatlón Traitlón de Valencia. / Manuel Molines Presentadas las pruebas organizadas por el Ayuntamiento de Valencia y las federaciones española y valenciana en compañía de la Fundación Trinidad Alfonso ALBERTO MORENO Valencia Jueves, 7 septiembre 2017, 16:46

Esta mañana se ha dado el pistoletazo de salida al Valencia triatlón que se celebrar este fin de semana en los días 8,9 y 10 de septiembre. Con infinidad de pruebas y disciplinas, la Fundación Trinidad Alfonso apoya la organización de las pruebas, unido a la Federación Valenciana y la Federación Española junto al Ayuntamiento de Valencia.

La presentación, que contó con la presencia de Maite Girau (concejala de deporte del Ayuntamiento de Valencia), Valeriano Moreno (presidente de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana), Jorge García (Director de competiciones de la Federación Española de Triatlón) y José Luis Juan (Director de competiciones de la Comunidad Valenciana), estuvo marcada por el hincapié que hicieron todos los ponentes por el impulso que va a dar la prueba al deporte femenino. «La prueba también tendrá la presencia de muchas mujeres, en total habrá un 33% de participación en el total con más de 1000 mujeres repartidas en todas las pruebas», apuntó Valeriano Moreno.

Además, el presidente de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana indicó que esta «realmente satisfecho con la prueba» ya que es una gran oportunidad «para competir en casa» además de aportar «turismo y economía» a la ciudad de Valencia.

El evento no solo se quedará en una prueba deportiva, también contará con novedades. «Se podrá ver por pantallas gigantes en el puerto para que el público no se pierda nada. Además habrá un streaming para los que no puedan asistir», explicó Jorge García.

Por último, Maite Girau destacó la importancia de la unión entre las partes para impulsar esta prueba en la ciudad de Valencia: «La prueba tiene parte profesional y parte popular. Además de diferentes distancias adaptadas a las posibilidades y capacidades de cada deportista. Contaremos también con el triatlón infantil para que los niños conozcan y se inicien en las disciplinas deportivas». La concejala hizo mucho hincapié en la cantidad de mujeres que van a disputar la prueba y el crecimiento de igualdad que está teniendo el deporte.