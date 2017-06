Golf Tiger Woods dice recibir ayuda profesional para lidiar con los medicamentos Aclara en sus redes sociales que esas pastillas son para tratar el «dolor de espalda y el trastorno del sueño» y agradece los apoyos recibidos desde su detención. COLPISA / AFP Martes, 20 junio 2017, 14:32

El golfista estadounidense Tiger Woods, arrestado hace tres semanas por conducir bajo influencia de medicamentos, dijo este lunes estar recibiendo «ayuda profesional» para lidiar con esas sustancias, el dolor de espalda y un trastorno del sueño. Woods, un 14 veces campeón de Grand Slam que no gana un título del PGA Tour desde 2013, fue arrestado el 29 de mayo cuando la policía de Júpiter, Florida, lo encontró dormido al volante de su auto en una carretera.

Un informe policial mostrado por The Golf Channel dijo que Woods le dijo a las autoridades que no había estado bebiendo pero que tuvo una reacción a varios medicamentos recetados, incluyendo Xanax, que se receta para tratar el insomnio. Woods, de 41 años, fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo la influencia de drogas o alcohol, aunque no mostró signos de alcoholemia en la espirometría. Su comparecencia ante un juez se fijó para el 9 de agosto.

En sus primeros comentarios desde el lanzamiento de imágenes de video de la policía que lo muestran luchando por pasar una prueba de sobriedad, Woods tuiteó que «actualmente estoy recibiendo ayuda profesional para administrar mis medicamentos y las formas en que trato con dolor de espalda y el trastorno del sueño». «Quiero agradecer a todos por la asombrosa cantidad de apoyo y comprensión, especialmente los fans y los jugadores en el Tour», añadió. Leigh Steinberg, agente del golfista, dijo a ESPN que Woods estaba recibiendo «tratamiento en el hospital».

El mes pasado, Woods anunció que se había sometido a una cirugía de la espalda que le haría perder el resto de la temporada, poniendo fin a un regreso que comenzó en diciembre pasado y que duró solo tres torneos.

Woods, cuyo último título importante fue el Abierto de Estados Unidos 2008, ganó 79 torneos en su carrera en la PGA, a tres del récord de Sam Snead. El evento PGA de la próxima semana en los suburbios de Washington es operado por la fundación de caridad de Woods, quien a menudo sirve de anfitrión.