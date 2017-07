Rats on Fire se lleva el duelo

Un puñado de segundos. Es la diferencia entre proclamarse campeón o quedar segundo en el deporte de alta competición. Y si no que se lo digan a los barcos Rats on Fire y Porrón-Doctor Senís, los grandes protagonistas del XIX Trofeo SM la Reina disputado este fin de semana en aguas de Valencia, y que no se decidió, tal y como aventuraba en la jornada del sábado el armador del Porrón, Luis Senís, «hasta la misma línea de meta de la última prueba».

Los dos barcos confirmaron su condición de favoritos y se mostraron muy superiores al resto, pero tremendamente igualados entre sí. De un lado el Rats on Fire catalán patroneado por Rayco Tabares, con cuatro títulos de la Copa del Rey en su palmarés. Del otro, el local Porrón-Doctor Senís con Axel Rodger a la caña y con cuatro Trofeos de SM la Reina en su haber, todos ellos en el último lustro. Toda una batalla que será la antesala de la Copa del Rey de vela, la regata más importante de Europa, en unas semanas.

El Porrón del RCN Valencia se presentaba en la jornada decisiva con un punto de desventaja, que pasaban a ser dos tras perder la primera manga de ayer por 6 escasos segundos de diferencia. Este resultado obligaba a los de Luis Senís a jugarse el todo por el todo en la última prueba de la competición. Si quería retener el título logrado el año pasado ya no le bastaba con ganarla. Debía lograr que otros barcos más lentos se colaran entre ambos. La actuación de los valencianos fue magistral en esa manga, saliendo por delante y realizando hasta una quincena de viradas para ralentizar el ritmo de los de Rayco Tabares, que nada podían hacer por superar al Porrón ni por evitar que los barcos más pequeños se acercaran por detrás.

La cara de la tripulación del Rats on Fire reflejaba la tensión al cruzar la línea de meta. Tal y como reconocía posteriormente Tabares, «no sabíamos si habíamos ganado o perdido». Una vez compensados los tiempos el Rats lograba salvar la segunda plaza en esta manga con solo siete y diez segundos de ventaja sobre el tercer y cuarto clasificado. Un puñado de segundos que servían para el que Rats on Fire se proclamara campeón del XIX Trofeo SM la Reina, tanto en su categoría como a nivel absoluto, mientras que Rayco Tabares es el único navegante en repetir título este año tras lograrlo el año pasado precisamente a bordo del Doctor Senís. Cerraba el podio en ORC 1 el Marina Greenwich de Dominique Luna.

El Porrón deberá esperar a 2018 para recuperar el trono en el Trofeo SM la Reina de Valencia, tal y como ha hecho el Maverta-Defcom Seguridad en ORC 2. Tras quedar el año pasado subcampeón tanto en la cita valenciana como en la Copa del Rey de vela, el barco armado por Pedro Gil y con José Ballester ha reconquistado el título alcanzado en 2016 tras ganar cuatro de las seis mangas disputadas. Un resultado que hace justicia a la consistencia mostrada en Valencia por la tripulación del RCN Torrevieja.

Completan el podio en esta clase el l'Immens del RCN Barcelona y el Brujo de RCN Cádiz, único equipo capaz de ganar una manga al Maverta además del Kundaka. Por lo que respecta al resto de categorías en ORC 2 se imponía el Saona del RCN Valencia tras firmar cuatro victorias y dos segundos puestos, seguido del también local Iberolimp- Alhambra y del barco andaluz Enriaero-Puerto de Indias, y en la flota ORC Club. Meritoria victoria del Un mar sin barreras de Joan Tamarit, un equipo que apuesta por la integración formado por varios tripulantes discapacitados -uno de ellos ciego- por delante del Brujo y del November.