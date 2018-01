Un reconocimiento al esfuerzo y los éxitos del proyecto FER La Fundación Trinidad Alfonso homenajea a sus deportistas LOURDES MARTÍ VALENCIA Jueves, 4 enero 2018, 14:15

La Fundación Trinidad Alfonso ha homenajeado a los deportistas del proyecto Fer que han cosechado éxitos en los mundiales durante 2017.

Elena Tejedor, directora de la Fundación ha mostrado su intención de institucionalizar un acto que sirve para “reconocer el esfuerzo de los deportistas, darles un abrazo y la enhorabuena”: “También es nuestra obligación, en 2013 cuando inició el proyecto además de dar una cuantía económica también sirve para daros visibilidad porque al final sois embajadores de la Comunitat. Queremos dar ejemplo porque a veces nos quejamos de que sólo aparecéis en los Juegos”.

A continuación han tomado la palabra alguno de los Referentes del Proyecto FER. La judoca Laura Gómez, ha iniciado el homenaje: “Lograron la medalla de plata del campeonato del Mundo de Alemania de fútbol, de los ocho jugadores de la selección nacional de España, tres son valencianos José Luis Giera, Iván López y Sergio Alamar”. Los tres han bromeado sobre la tanda de penaltis que decidió la final: “Yo fallé el último, tuvo suerte el portero rival”, ha comentado entre risas Iván quien también ha explicado cómo preparan el lanzamiento de penaltis. En junio de este año disputarán el Mundial en Madrid: “Al ser en nuestro país y ante nuestra gente creo que podemos hacer algo importante”.

En natación, los del proyecto Fer hace un mes realizaron en México un Mundial “de diez”. Ariadna Edo logró cuatro bronces: “No me lo esperaba, creía que iba a lograr sólo dos. La que mejor me supo fue la primera que fue sorpresa”.

David Levecq pasó de “tener dudas a lograr tres medallas, dos platas y un bronce”: “Me han sabido a oro”. Tokio lo veo lejos, lo veía imposible pero creo que acabaremos intentándolo”. Eva Coronado ha tildado de “increíble” su debut . No ha podido estar José Luis Marí quien consiguió dos platas.

En atletismo, Quim López, campeón en Río, hace dos meses se operó: “Llevaba unos dos años con molestias pero eran importantes, Juegos y Mundial, y no me quería arriesgar. Ahora empiezo una nueva vida y espero que todo irá genial”. Su compañero Héctor Cabrera, ha pronunciado un discurso ambicioso: “Quim tiene más posibilidades que yo en el Europeo de Berlín para el oro pero es el objetivo y vamos a trabajar por ello”. El saltador Iván Cano ha deseado que su modalidad, salto de longitud “sea al fin olímpico”: “Me haría mucha ilusión”.

No podía faltar uno de los referentes del deporte paralímpico, Ricardo Ten quien ha sido homenajeado junto a Maurice Eckhard. “Mi objetivo es seguir disfrutando además tengo a un compañero que admiro y que es un referente”, dijo el exnadador. Sobre su posible clasificación para Tokio se ha mostrado prudente pero ilusionado.

“Para 2018 mi objetivo es luchar para lograr medallas, le he puesto mucha ilusión para el Mundial de pista, es difícil porque soy más de contrarreloj pero Ricardo transmite mucho al equipo, disfruto de su entusiasmo y hace que no me cueste tanto entrenarme en el día a día”.

Por su parte, Casinos ha reiterado que después de Tokio su único reto es “llevar cada día a los niños al colegio”: “Habrá terminado una etapa”.

Además también han sido reconocidos los campeones de vela Quique y Pablo Luján y Carlos Balaguer. Estos tres deportistas no han podido asistir porque aún se encuentran del camino de vuelta de la competición en la que han terminado primeros en clase 420 y en su representación han acudido sus madres.