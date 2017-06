«Mi primer tiro fue un 10. Mi madre alucinó» Gloria Fernández, durante una competición. / RFEDETO «Es un deporte psicológicamente bastante duro», asegura la de Favara, campeona de España en categorías inferiores ALBERTO MARTÍNEZ Lunes, 26 junio 2017, 00:40

El heavy metal es la banda sonora de sus éxitos. Antes de coger la pistola y apuntar a la diana, Gloria Fernández cumple un ritual que le ayuda a alcanzar la plena concentración, que es la clave del tiro olímpico. La joven de Favara, de sólo 16 años, comprueba que lleva su inseparable colgante, bebe un batido y busca en el reproductor las canciones que le hacen controlar el pulso. La joven valenciana ha firmado sus mejores actuaciones en las últimas semanas. Arrasa a nivel nacional en la modalidad de aire comprimido. Las competiciones internacionales ya le esperan.

-A finales de mayo, consiguió el billete para el Mundial, que se está disputando en Suhl (Alemania). Finalmente, no ha podido asistir por problemas físicos.

- Sí, era la primera vez que iba a competir fuera de España. Me clasifiqué para el Mundial y batí mi propio mi récord. Y el fin de semana siguiente, fui a la Copa del Rey y batí el récord de España en categoría cadete y superé también mi récord personal. Además, me gané la plaza para el Europeo del año que viene. Competiré en júnior.

-¿En qué momento está?

-Tuve un momento de estancamiento en cuanto los puntos y ahora parece que he salido del estancamiento.

-¿A qué se debió ese bache?

-Entre Navidades y Semana Santa, me quedé estancada en los putos. No subía. De hecho, me quedé por debajo de lo que solía hacer. Estaba súper frustrada. Entonces fui a una competición y volví a subir. Logré los puntos que hacía anteriormente y, a partir de ahí, empecé a tirar un poco mejor. Y ahora los supero.

-Es un deporte en el que resulta clave el aspecto mental.

-Sí, es psicológico casi al cien por cien. Es un deporte psicológicamente bastante duro.

-¿Las situaciones personales influyen a la hora de disparar?

-Al principio, cogía la pistola y me ponía a tirar y empezaba a pensar en mis cosas. Entonces enseguida hacía un tiro malo. Ahora, cuando entro a la galería y cojo la pistola, ya se me quitan esas cosas y me pongo al cien por cien con el tiro. Últimamente, se me van todos los pensamientos que no están relacionados con el tiro. Se trata de borrar todo lo de fuera.

-¿Sufre mucha tensión en el momento de disparar?

-En entrenamientos no tanto, porque no vas con presión. Pero en competiciones, sí. Sobre todo cuando es el último tiro.

-Tiene sólo 16 años. ¿Necesita una madurez extraordinaria para su corta edad?

-No sé. Simplemente tienes que saber organizarte, tienes que ser estricto contigo mismo para poder llevarlo todo bien. Ahora estoy viviendo sola en Madrid, en la Blume, la residencia de deportistas. Hago tres horas de tiro la día y luego entrenamiento físico. Ejercicio aeróbico, pesas... Tienes que estar en forma. Estoy estudiando en el instituto y te facilitan bastante las cosas en cuanto a horarios, pero hay momentos en los que se te juntan exámenes, competiciones, que quieres volver a casa porque llevas dos meses sin ver a la familia... Pero tienes que ser fuerte y tirar hacia delante. Lo pasas mal, pero no te vas a morir.

-¿Tiene alguna manía o superstición en las competiciones?

-Sí. Siempre llevo un colgante de un sol. No me lo quito para nada en la vida. Y para las competiciones, siempre me tengo que tomar antes un batido por el tema del azúcar, pero también por costumbre y porque me tranquiliza. Y siempre escucho música justo antes de entrar, cuando dicen: «¡Tiradores, a la línea de tiro!». Te dan 15 minutos para poner los balines, las gafas y calentar. Siempre escucho las mismas bandas y las mismas canciones. Es una necesidad.

-¿Qué música escucha?

-Para las competiciones, suelo escuchar Avenged Sevenfold, mi banda favorita. Y de normal, suelen ser canciones como Beast And The Harlot. Son canciones que te motivan y te hacen pensar: 'Voy a por todas'. También la banda Bullet For My Valentine y su canción Tears Don't Fall. Esta canción la escuché antes de mi primera final en mi primer Campeonato de España. Y lo gané.

-Ya ha conquistado los campeonatos de España en categoría infantil, cadete y júnior. ¿Cuánto tiempo lleva practicando este deporte?

-Llevo tres años. Empecé a practicarlo un mes de marzo y en noviembre ya había alcanzado el nivel para que me propusieran para ir al Campeonato de España, porque había ganado a nivel autonómico. Vieron que podía ir a un Nacional. Me presenté y quedé tercera en infantil. La tirada me salió fatal porque lo pasé muy mal por los nervios.

-¿Recuerda su primer tiro?

-Sí, fue un 10. Pero eso no significa nada, porque a lo mejor el siguiente era un 5. Fue la primera vez que cogía una pistola.

-¿Con quién estaba aquel día?

-Con mi padre y con mi madre. Les hizo bastante gracia. Mi madre se quedó alucinando. De normal, en el primero tiro no se suele dar a la diana o, si se le da, no suele ser un diez.

-¿Impone coger la pistola, aunque sea de aire comprimido?

-Como mi padre es tirador, ya había tocado armas y había recargado con él. Estaba un poco familiarizada con el tema, pero sí que vas con cuidado.

-¿Su padre sigue compitiendo?

-Compite a nivel nacional, pero su trabajo le impide entrenar. Hace lo que puede, pero ya no está al mismo nivel que antes.

-¿Su padre le inculcó la pasión por este deporte?

-Yo empecé a estudiar música a los tres años en el conservatorio. Tocaba el clarinete. Y a los 12 años dije: 'Ya no puedo más'. Ya estaba harta. Se me hizo pesado. Mis padres me dijeron que no podía quedarme sin hacer nada. Probé con el tiro. Me gustó, muy subiendo, empecé a competir fuera y hasta el día de hoy.

-Su progresión está resultando sensacional. ¿Qué le comenta su entorno?

-Yo llegué y había chicas que estaban a un nivel superior y les decían que eran las promesas y que podían llegar a los Juegos, pero estas chicas han acabado dejándolo. Me han dicho que yo podría ser una futura promesa, pero no sé lo que puede pasar el día de mañana. Yo haré todo lo posible por llegar a unos Juegos Olímpicos.

-En los Juegos de Tokio 2020 tendrá 19 años. ¿Su objetivo es clasificarse para esa cita?

-Me pillaría muy joven. Todavía sería júnior, pero me da igual.

-Usted dispara con pistola de aire comprimido. ¿De momento no puede utilizar armas de fuego?

-La pistola deportiva, que es con armas de fuego, es a partir de 18 años para competición. Pero se puede empezar a entrenar un poco antes. A mí me queda un poco.

-¿Su idea es centrarse en el aire comprimido?

-Sí. Me estoy fijando más en el aire comprimido, porque es la madre del tiro. Si sabes tirar aire, luego te resultará más fácil tirar otras modalidades, porque es pura precisión.

-¿En los Juegos, qué modalidad tiene más prestigio?

-Yo diría que en los Juegos la principal modalidad es el aire comprimido. Y luego, en chicas, está pistola deportiva. Y en chicos, está pistola libre y pistola velocidad.

-¿En competición, hay diferencias entre hombres y mujeres?

-Los chicos realizan 60 tiros y las chicas, 40. Hay gente que dice que los chicos tiran mejor, pero hay que tener en cuenta que las chicas llevamos menos tiempo en este deporte y pegamos menos tiros. Luego está la modalidad de pistola libre, que se llama también pistola hombres. Y sólo compiten los hombres.

-¿Usted ha percibido discriminación?

-Al principio, fui a una concentración y pegué 20 tiros en el mismo blanco. Me salieron realmente bien para lo que estaba haciendo entonces. Entonces mi entrenador cogió el blanco y se lo enseñó al seleccionador que estaba allí. Y reaccionó preguntando: «¿Qué chico ha hecho esto?». Eran todos chicos menos tres o cuatro chicas. No se creía que lo había hecho una niña. Yo tenía 13 años.