Pierre-Ambroise Bosse: «El hombre que baje de los 100 segundos medirá tres metros y pesará 20 kilos» Pierre-Ambroisse Bosse levanta pesas, el jueves, en el módulo de La Petxina. / Txema Rodríguez Pierre-Ambroise Bosse, campeón del mundo de 800 metros | El francés asegura en Valencia que está deseando enfrentarse al español Saúl Ordóñez en el Europeo de Berlín FERNANDO MIÑANA VALENCIA. Lunes, 30 abril 2018, 00:27

El tiempo lo es todo para un atleta. Esclavos durante media vida de un segundero. Pierre Ambroise Bosse tocó el cielo el último verano. El cielo de Londres, donde se coronó campeón del mundo de los 800 metros. El logro reservado a los más grandes. Como otros hicieron antes. Billy Konchellah, Wilson Kipketer, David Rudisha... Leyendas. El tiempo le obliga a dejar Valencia y volver a París en la recta final de su preparación. El reloj corre y solo hay cabida para las preguntas cuando descansa de la sesión de pesas en el módulo de La Petxina. Allí jadea y responde.

-P¿Qué le ha traído a Valencia?

-R-Estoy disfrutando de las tapas y el sol (bromea). No, es mi segundo viaje a Valencia porque tengo un amigo que vive aquí, nada más que un amigo, y me invitó a venir en diciembre. Me encantó. Y me gustó también que hay muchos corredores. Era el principio de mi temporada y me sirvió de motivación, pero llovió mucho esos días y decidí volver más adelante. Yo decido con mi entrenador dónde entreno y me he venido a Valencia unos días.

-¿Le ha gustado Valencia?

-¡Oh, sí! Me encanta España, ¿sabe? Me gusta su ritmo de vida.

-Cuando ganó la medalla de oro en Londres comentó que aquello era un sueño y hasta preguntó si realmente no sería más que un sueño. ¿Ya terminó ese sueño?

-Por supuesto. El sueño terminó y ahora quiero vivir otro nuevo.

-¿Qué sintió aquel día en Londres?

-Fue como un premio para mí, a mi carrera, a mi dedicación al atletismo. Me sentí muy orgulloso. Por mí y por mi nuevo entrenador. No solo por la medalla sino por las decisiones que tomé ese año.

-¿Esperaba este triunfo?

-Dentro de ti sabes que es posible. Sabía que ya había ganado a mis rivales alguna vez antes de aquella final, así que solo tenía que ganarles a todos en la misma carrera.

-¿Por qué descartó competir en marzo en el Mundial en pista cubierta de Birmingham?

-Estaba con unas molestias en la temporada 'indoor', unas molestias que aún sufro. Me sentía débil. Tengo 25 años y me sentía como un viejo. No podía entrenar.

Su entrenador, Alain Lignier, se hace invisible mientras habla su pupilo. Escucha en silencio hasta que tiene que dar la orden de volver a las pesas. Le espera una barra con 180 kilos. Se la carga a la espalda, la baja lentamente y luego la sube de golpe. Repite varias veces y se cambia a otra más liviana. Y luego otra más ligera aún. El ejercicio acaba subiendo los pies a un peldaño y bajándolo lo más rápido posible. Pim-pam, pim-pam, pim-pam.

-¿Qué pasó después del Mundial, cuando le atacaron unos desconocidos en un aparcamiento?

-No, no hablo de eso. Estaba viviendo un sueño y de repente pasé a una pesadilla. Eso ya es historia.

El Bosse bromista se ha esfumado. Mira a los ojos y dice que no quiere hablar de aquel suceso, de los tres desconocidos que le atacaron en el aparcamiento del casino de Gujan Mestras, en el oeste de Francia, y que le hicieron varias heridas en el rostro, además de «un perjuicio moral incalificable», como señaló en su día.

-¿Fue una sorpresa para usted la medalla de Saúl Ordóñez en el Mundial de Birmingham?

-Es un buen atleta. Ya me fijé en él en las series y me encantó. Desafortunadamente para él no es tan fuerte como Kszczot , pero cada vez es mejor.

-¿Tiene ganas de medirse con él en Berlín?

-Sí, por supuesto, ¿por qué no?

-¿Qué tiene de especial?

-No le conozco demasiado. De España conozco bien a Antonio Reina, ya retirado, que es muy buen tío, y a Kevin López, que sé que está preparando los 1.500.

-En España hay mucho interés por ver lo que hacen Ordóñez y los otros españoles en Berlín, contra usted...

-Yo también (responde desafiante). Será una buena oportunidad de conocer a fondo a estos corredores.

-¿Su único objetivo para esta temporada es el oro en el Europeo de Berlín?

-He estado lesionado la primera mitad de la temporada y mi objetivo es esa medalla de oro.

-¿Y mejorar su marca personal (1:42.53)?

-Claro, ¿por qué no?

-¿Vio usted en Birmingham al español que...?

-¿El de los 400 metros (interrumpe la pregunta)? ¡Claro! Y vi también a la periodista española (se pasa al castellano para recordar la entrevista con Óscar Husillos, que se enteró de su descalificación, tras ganar el oro en los 400, en la zona mixta): «¡Eres campeón del mundo!» Fue increíble. Desafortunadamente pisó la línea y las normas son las normas.

Hace otro parón y pregunta si vimos el partido del Real Madrid. Ponemos cara de circunstancias. Txema, el fotógrafo, aprovecha para captar el momento del esfuerzo y bromea con su bigote 'vintage'.

-¿Ha tenido oportunidad de disfrutar de la ciudad en Valencia?

-Sí. Me ha gustado mucho su ambiente. Normalmente como a la una y aquí me permito comer a las tres tranquilamente. No es mi vida real.

-¿Dónde se va a estrenar esta temporada?

-Una gran carrera, Roma. Quizá Marsella, París, Mónaco. Algunas carreras, pero no demasiadas, lo suficiente para llegar en forma a Berlín.

-¿Cómo era competir contra el mejor Rudisha, contra el Rey David?

-Él es humano y a veces puede perder. Pero cuando él está en forma es invencible. Como Usain Bolt.

-¿Qué recuerda de aquella fantástica final olímpica en Londres? El récord del mundo de Rudisha y un montón de grandes marcas. No se ha vuelto a correr así.

-Yo caí en las semifinales y la noche antes de la final me fui de borrachera. Así que empecé a preguntarme '¿Es esto un sueño? ¿Está ocurriendo de verdad?' Fue increíble.

-¿Veremos alguna vez a un atleta corriendo los 800 metros en menos de 100 segundos?

-¿Correr en menos de 1.40? Ese hombre deberá medir tres metros, pesar 20 kilos y ser de otro planeta... O francés...