Orriols, un orgullo para el campeón valenciano Àlvar Gimeno se dispone a participar en la acción defensiva. / t. r. «Quería tener un detalle con mi club de origen. Han venido la mayoría de mis familiares y amigos. Soy feliz», afirma el joven jugador Una muñequera roja, el guiño de Àlvar Gimeno al CAU MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Lunes, 30 abril 2018, 00:27

Unos minutos antes de que arrancase la final de la Copa del Rey, las bandas de Real de Gandia y Paterna amenizaban la espera al ritmo de pasodobles valencianos. Que se notase que el partido se iba a disputar en la tierra de la música. A lo largo de todo el encuentro, los instrumentos se hicieron escuchar de manera discontinua. A modo de epílogo, cuando los aficionados y jugadores del VRAC Quesos Entrepinares se resistían a abandonar el Ciutat para disfrutar del tercer tiempo, ambas bandas interpretaron su particular 'We are the champions' en honor a los flamantes campeones.

Valencia demostró que quiere rugby de élite. Los que más se hicieron oír fueron los aficionados de ambos equipos. En ese sentido, los de El Salvador le pusieron más decibelios a la final. Quizás el motivo fuese que su equipo necesitó su apoyo, sobre todo en los últimos minutos, en busca de una remontada que no se produjo.

Para felicidad del único valenciano que fue actor principal de la final de Copa, para la que se dieron cita 15.159 personas en el Ciutat de València. «Es un orgullo para mí ver el estadio de mi ciudad casi lleno, que la afición valenciana al rugby se haya acercado a ver la final este partido. Me siento muy ilusionado», señaló el jugador del VRAC Quesos Entrepinares, que disputó el encuentro completo.

Más de 15.000 personas asisten a una final que arranca y acaba al ritmo de las bandas de música

Lo hizo con una muñequera roja en el brazo izquierdo. No fue casualidad. Formado desde niño en el CAU Valencia, quiso tener un guiño con la entidad de la que se siente parte. «Quería tener un detalle con el club del que soy y lo he hecho a través de esa muñequera», confirmó Àlvar Gimeno.

Al final del partido, no pocos aficionados trataban de acercarse a él para darle la enhorabuena. Entre ellos, Salvador Torrent, alcalde de L'Eliana, su localidad de origen y en la que sigue residiendo su familia. «Estoy muy contento por este día. Han venido a verme la mayoría de mis amigos y familiares. Había también mucha gente del CAU», constató Àlvar Gimeno.

Igual que de los otros clubes de rugby de la Comunitat. Entre ellos, los de Les Abelles, que se resignaron a tener que seguir a través de las redes sociales el partido de la fase de ascenso que no acabó con final feliz. Sí fue, en cambio, una jornada gloriosa para la selección valenciana femenina sub-18 en seven, que se proclamó campeona de España. Fue la guinda de una jornada en la que dio la sensación que la victoria fue de todos aquellos valencianos que aman el rugby.