El nuevo Fertiberia planta cara al invicto Barcelona Sergio Berrios se estrena como entrenador del equipo rojiblanco en la Asobal y los aficionados critican que la Diputación reduzca las ayudas al club R. D. Domingo, 4 febrero 2018, 01:36

valencia. Sergio Berrios se estrenó como entrenador del Fertiberia en partido de Liga Asobal con una derrota que podía esperarse. Los de Puerto de Sagunto cayeron frente al todopoderoso Barcelona, líder invicto, pero cuajaron una gran segunda parte llegando a ponerse a tres tantos, frente a un equipo que contaba en sus filas con cuatro campeones de Europa. El choque comenzó con un Fertiberia duro en defensa que no concedía al líder. Ambos equipos aguantaron con el marcador 1-1 los primeros minutos. Pero a partir del primer parcial los de Xavi Pascual demostraron el por qué son uno de los mejores equipos del mundo y empezaron a coger distancias corriendo a la contra. Mientras, los rojiblancos veían como todos sus ataques terminaban al palo o las manos del portero. Bruixola volvió a demostrar que está en uno de sus mejores momentos pero no pudo con Aitor Ariño y Valero Rivera, incisivos desde el extremo (10-17). Tras el paso por vestuarios, los rojiblancos salieron con otra actitud. Hicieron una muy buena segunda parte, ganando el parcial por 19-16. A pesar de la derrota, la afición se fue contenta porque su equipo luchó hasta el final y no se dejó intimidar por el Barcelona. Además, la peña Marea Rojiblanca sacó una pancarta durante el partido criticando a la reducción de la subvención de la Diputación.