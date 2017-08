El nadador valenciano Ricardo Ten anuncia su retirada tras 21 años al máximo nivel Ricardo Ten, en la piscina cubierta de Campanar. / Irene Marsilla El paralímpico ha estado 15 años en posesión del récord del mundo de 100 metros braza clase SB4 EFE Miércoles, 9 agosto 2017, 11:25

El nadador paralímpico valenciano Ricardo Ten ha anunciado este martes que el Mundial de México de octubre será su última competición con la selección nacional después de 21 años al máximo nivel.

Ten, que el próximo viernes cumplirá 42 años, ha querido desvelar sus planes deportivos a través de sus redes sociales, anunciando su retirada para octubre y declarando que la natación se lo "ha enseñado todo".

"Han transcurrido 21 años compitiendo al máximo nivel y se lo debo todo a la natación. Me ha enseñado a sufrir, a esforzarme y a levantarme después de caerme. Me ha enseñado lo que es la constancia, el sacrificio. Soy la persona que soy gracias a ella, pero sobre todo me ha enseñado a disfrutar con lo que haces", confiesa Ten.

Más noticias Pedaleando y rompiendo moldes

El nadador valenciano ha asegurado que "en toda carrera deportiva hay un principio y un final" y por ello "aprovecha" para anunciar que la convocatoria para el Campeonato del Mundo de México 2017 será su última competición con la selección nacional.

"Me siento muy afortunado por poder haber vivido la evolución del deporte paralímpico. Como deportista os puedo decir que ni en mis mejores sueños creí ser capaz de conseguir todos los resultados logrados", declara Ten.

En el palmarés del deportista valenciano lucen más de cien títulos como campeón de España, 13 campeonatos de Europa, 7 campeonatos de Mundo, tres campeonatos paralímpicos y 15 años en posesión del récord del mundo de 100 metros braza clase SB4 (1997-2012).

"Nunca podré dejar de nadar, pero ha llegado la hora de una nueva etapa en mi vida. Me quedo con todas las personas que han formado parte de mi vida como nadador, voluntarios, entrenadores, compañeros, fisioterapeutas, médicos, psicólogos... Todos ellos han sido una parte clave para que yo consiguiera mis éxitos", comenta Ten.

El nadador español también destacó "la importancia" del apoyo institucional y privado que ha recibido, aunque matizó que "si tuviera que destacar uno, sería el de FESA, sobre todo por el apoyo al deporte de base".

"Es muy difícil que surjan deportistas de elite sin el apoyo a la base", apuntó Ten, que recalcó que "es difícil explicar" cómo se siente.

"A nivel físico creo que podría seguir dando guerra a los más jóvenes, pero a nivel mental echo de menos esa ambición de cuando era más joven", confiesa.

Por último, Ricardo Ten declaró que de sus 21 años de trayectoria profesional guarda especialmente "dos recuerdos".

"Uno son los Juegos de Sydney 2000 con el abrazo con Sonia después de conseguir el oro y el récord y el otro en los Juegos de Pekín 2008, con el abrazo de Ximo tras el oro y el otro récord mundial. Lo mejor del deporte es poder compartir tus éxitos con las personas que más quieres", concluyó.