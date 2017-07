Mundial de Natación Mireia Belmonte, a semifinales de los 200 mariposa Mireia Belmonte, durante la prueba de 200 mariposa. / AFP La deportista española consiguió el tercer mejor tiempo y volverá a nadar esta tarde, mientras que Hugo González no logró su objetivo en los 200 estilos EFE Budapest Miércoles, 26 julio 2017, 13:46

La nadadora española Mireia Belmonte ha conseguido clasificarse para las semifinales de los 200 mariposa del Campeonato del Mundo celebrado en Budapest (Hungría), mientras que, el también deportista nacional, Hugo González, ha quedado eliminado en la prueba de 200 estilos.

La badalonesa, que firmó un tiempo de 2:07.59, ha superado a la china Yilin Zhou y a la estadounidense Dakota Luther en un buen final después de nadar desde el inicio como sexta , y solo ha quedado por detrás de Katinka Hosszú, que ha firmado el mejor tiempo de las series (2:07.25) y de la también china Yufei Zhang.

De este modo, Belmonte nadará en las semifinales de esta tarde en el Duna Aréna, que seguramente se llenará de aficionados locales que animarán a las deportistas nacionales Hosszú y Szilágyi.

No estará en la piscina esta tarde Hugo González, que no ha logrado clasificarse, ya que obtuvo el puesto 26 con un tiempo de 2:02.78, en unas eliminatorias lideradas por el japonés Kosuke Hagino (1:56.46). «Al inicio me ha ido bien, pero luego nadé más lento», ha admitido tras finalizar la carrera el nadador, que ahora se concentra en los 200 espalda, la prueba en la que se encuentra más cómodo.