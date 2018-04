Mireia Belmonte: «La mujer y el hombre son iguales en el mundo de la natación» Mireia Belmonte, ayer en la oficina Smart del Banco Santander en Valencia. / juan j. monzó «El Proyecto FER es una iniciativa bonita que te permite sentirte valorado por alguien. El deportista necesita ayudas», destaca la catalana ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Domingo, 15 abril 2018, 00:45

Mireia Belmonte tiene luz. Esa que le ha guiado para convertirse en la mejor deportista española de todos los tiempos. La de Badalona da las gracias al médico que, cuando ella era una niña de cuatro años, le prescribió la natación como remedio para sus problemas de espalda. Se trataba de evitar una desviación de la columna vertebral. A base de brazadas, no sólo corrigió la dolencia, sino que descubrió su talento. Y ya nunca se separaría de la piscina, porque dentro de ella creció hasta erigirse en una reina internacional. Con 27 primaveras, la catalana ha participado en tres ediciones de los Juegos Olímpicos, colgándose cuatro medallas. El oro en 200 metros mariposa cosechado en Río de Janeiro supuso su coronación. Pero aún quiere más. En cada Europeo y Mundial, sigue haciendo historia. Una leyenda salida del agua.

-Realiza una parada en Valencia, aunque fuera de la piscina. Es embajadora del proyecto 123acorrer de Banco Santander y participará hoy en el arranque de la temporada de la Carrera de la Mujer. ¿Preparada para ponerse las zapatillas en la capital del Turia?

-Para mí es un honor correrla con las 16.000 mujeres que vamos a ser y sobre todo disfrutar del recorrido de la ciudad y poder hacer deporte en un ambiente magnífico. La carrera a pie es una parte importante de mi preparación, ya que yo nado pruebas de 800, 1.500 o 200 mariposa, que son de medio fondo o fondo. El nadador, antes de ser nadador, tiene que ser deportista. Debe hacer muchos deportes y uno de esos es correr.

«Todo lo que he sufrido tiene su recompensa en la gente, en la cara que ponen cuando te ven»«Lidón Muñoz está batiendo récords y puede hacer un buen papel internacional»«A lo mejor he cambiado la natación a nivel mediático, pero antes han roto barreras»

-Está considerada como la mejor deportista española de la historia. ¿Llega a asumir esa etiqueta?

-Yo creo que no soy sólo yo, sino que tenemos la suerte de contar con muchas chicas que son referente en este país y que han hecho historia. Entonces ese título está dividido en muchas mujeres. Y no sólo de ahora, sino también gente que ha sido referente en años pasados y que han sido pioneras en su deporte también.

-¿Cómo mantiene la ambición cuando ya ha alcanzado lo máximo?

-Con muchas horas de entrenamiento, teniendo un objetivo claro en mente cada año y sabiendo que tienes que hacer todo lo posible para conseguirlo. Te levantas cada día con esa ambición, con esas ganas y con esa constancia para hacer las cosas lo mejor posible.

-Sus éxitos le han llevado a convertirse en un icono femenino.

-La verdad es que no lo sé. Mucha gente me admira y mucha gente se fija en mí y yo estoy súper contenta y orgullosa de eso. Ver la cara de las niñas y de gente no tan niña que se ponen nerviosas y me dicen que soy su referente me llena de orgullo. Entonces pienso: «Todo lo que he sacrificado y todo lo que he sufrido tiene su recompensa en la gente, en lo que te admiran y la cara que ponen cuando te ven».

-¿A través de sus logros, su carisma y el hecho de convertirse en imagen de varias marcas, ha logrado cambiar la natación?

-A lo mejor a nivel mediático sí, porque antes no era un deporte tan mediático. Pero antes también ha habido gente que ha hecho cosas súper grandes en la natación y que ha ganado medallas olímpicas. Y también es de valorar esa gente que ha roto barreras. A mí me ha tocado esta época y es importante que la natación tenga visibilidad, porque es un deporte que hay gente que desconoce. Cuando la gente viene a verlo o se interesa por él, la misión está cumplida. Lo bonito es mostrar al mundo lo que tú haces cada día.

-¿Las mujeres tienen más dificultades que lo hombres para vivir de la natación?

-La mujer y el hombre son iguales en el mundo de la natación. Gane una medalla yo o un compañero del equipo nacional, mediáticamente va a ser lo mismo. No van a dar más bombo a él que a mí. En mi deporte, tengo la suerte de que está todo muy equilibrado y que el camino es el bueno. El de la igualdad.

-Lidón Muñoz se alza como la gran esperanza de la natación valenciana. ¿La castellonense, quien ya ha batido varios récords de España, tomará el testigo de Merche Peris y Lydia Morant, los anteriores referentes de la Comunitat?

-Está haciendo un trabajo súper importante, porque está batiendo récords en la velocidad. Hacía tiempo que no batía nadie esos récords en 50 y 100 libres. Este año está convocada para el Europeo de Glasgow y creo que puede hacer un buen papel internacionalmente.

-Usted acabar de cerrar el Campeonato de España, celebrado en Málaga, con seis oros. Hizo pleno en todas las pruebas que disputó. ¿En qué me disciplinas se va a centrará de cara a los Europeos del próximo verano?

-Mi programa es bastante extenso: 400, 800 y 1.500 libre, 200 y 400 estilos y 200 mariposa. Este año no puedo nadar los cinco kilómetros porque coincide con el primer día de natación, así que no voy a poder nadar en aguas abiertas. Es un calendario bastante difícil, porque muchas veces te tiras al agua durante toda la semana. Pero cuantas más pruebas hagas, tienes muchas oportunidades para conseguir grandes cosas.

-El empresario Juan Roig, a través del Proyecto FER, realiza una fuerte apuesta por los deportistas valencianos de cara a los Juegos. ¿Qué le parece esta acción?

-Es una iniciativa bonita, porque el deportista necesita ayudas para entrenar, para motivarse, para comprar material... Es una iniciativa que te permite sentirte valorado por alguien. Y cuando vas a entrenar, vas a entrenar más motivado porque sabes que eres la imagen de una institución. Es algo muy bonito para que el deportista se sienta respaldado.

-¿En la natación española, las mujeres llevan la delantera?

-De momento, sí. Ahora las mujeres somos las que estamos logrando más resultados, pero hay hombres que los consiguen igualmente. En Río también tuvimos un finalista masculino. Hombres y mujeres tenemos que ponernos de acuerdo para que España sea un país de referencia en la natación a nivel mundial.