El mejor homenaje al Tiburón

valencia. Cesc Godoy lo dijo justo después de cruzar la línea de meta en la Marina Real: «He cerrado el círculo». Una frase que pronunció con la voz entrecortada por una mezcla de cansancio y emoción. Palabras cargadas de significado. La Comunitat traía muy buenos recuerdos al catalán, ya que fue el escenario de algunos de sus primeros éxitos. Ayer, en Valencia, se volvió a coronar. Conquistó el Campeonato de España élite en distancia olímpica, cumpliendo así uno de sus viejos retos. Aprovechó la victoria, al mismo tiempo, para honrar la figura de su padre, uno de los pioneros del triatlón en España. La capital del Turia vibró durante una jornada en la que no faltaron alicientes. El espectáculo arrancó antes de la prueba masculina, ya que Sara Pérez se alzó con el título nacional en catagoría femenina tras defender durante la carrera a pie la abrumadora ventaja que había cosechado en el agua y sobre la bicicleta. Nuevamente, el deporte y la zona portuaria de la ciudad se presentaron como una combinación perfecta.

El Valencia Triatlón tenía un valor especial este año, ya que acogía el Campeonato de España. Ayer era el día grande. Y Cesc Godoy se había propuesto representar un papel protagonista. Hace un semana, brilló en el Nacional de distancia supersprint y de relevos por parejas. Atraviesa un sensacional momento de forma. Y lo ratificó haciendo de la constancia su mejor arma.

En ningún momento desfalleció. Godoy se erigió en el más rápido en el segmento de natación. Sobre dos ruedas, el del Fasttriatlón Montjuic siguió en cabeza y pronto se unieron Ricardo Hernández y Pablo Dapena. Los triatletas más potentes a nivel nacional, Javier Gómez Noya, Mario Mola y Fernando Alarza, faltaron a la cita porque este fin de semana representarán a España en la Gran Final de las Series Mundiales, que se celebra en Rotterdam.

Godoy mantenía un elevado ritmo. Al finalizar la segunda vuelta del trazado ciclista, David Castro se quedó fuera de combate. Su bici patinó en la última curva, cerrada y muy traicionera. El albaceteño, con heridas en el brazo y en el costado, tuvo que abandonar. Su desliz dio lugar a una caída múltiple, en la que se vio implicado el valenciano Víctor Benages, quien pudo reincorporarse rápidamente.

No fue el único contratiempo en esa curva, donde se pasa de una superficie de cemento a la moqueta que cubre la zona de transición. Precisamente, en ese punto, Godoy se fue al suelo al bajar de su bici. Un susto. El catalán afrontó en primer lugar los diez kilómetros de la carrera a pie, un tramo en el que amplió la renta. Finalmente, se adjudicó el triunfo al detener el cronómetro en 1:49:58. Cuando se asomó por la recta de meta, decidió frenar y andar. Quería saborear el momento. Eufórico, saludó al público. Agarró la cinta y explotó de alegría. Dapena y Hernández completaron el podio.

«Es un campeonato muy bonito para el corredor. Para nosotros, es espectacular rodar en el Puerto de Valencia y en el circuito de Fórmula. A nivel personal me he encontrado genial, desde la primeras brazadas he ido liderando la prueba. En bicicleta, igual. Y en la carrera a pie no me he querido esperar. Me encontraba con fuerzas y he tirado hacia delante», explicó el catalán. Tiene varias conexiones con Valencia.

«Me he encontrado como en casa. Muchas de las victorias que he conseguido han sido en la Comunitat. En 2002, gané en Antella el Campeonato de España juvenil, mi primer campeonato. En Dénia, fui campeón de España júnior. La Comunitat siempre me ha traído buenos resultados. Era algo especial correr aquí. Mi abuela por parte de padre era de Sueca y conseguir este título es muy importante para mí. Por fin he logrado el Campeonato de España absoluto en distancia olímpica», destacó Godoy, quien aprovechó para homenajear a su progenitor.

Paco, más conocido como 'Tiburón' Godoy, se convirtió en una leyenda. «Mi padre fue campeón de España en cuatro ediciones: 1990, 1991, 1992 y 1993. Cuando la selección española salía de nuestras fronteras, mi padre era el líder. Fue todo un referente para mí cuando era pequeño. Siempre soñaba con hacer lo que él hacía. Y aquí estoy. Muchos años después sigo luchando por las carreras hasta el final, como él me enseñó», explicó. Además, tuvo afectuosas palabras para su madre y su hermana, Anna, quien también destaca en el mundo del triatlón.

El mejor valenciano fue Víctor Benages, decimoquinto. «Físicamente no podría haber venido mejor, pero he tenido dos caídas en bici. En la primera me he enganchado al grupo, pero en la segunda ya ha sido imposible. Otra vez saldrá mejor», lamentó el triatleta del Huracán.

Las mujeres fueron las encargadas de abrir la mañana. Y Sara Pérez marcó la diferencia. La catalana, olímpica en natación en los Juegos de Atenas 2004, salió del agua con casi medio minuto de ventaja sobre Marta Sánchez. Una renta que se fue ampliando exponencialmente en el segmento ciclista. Jeselyn Brea se metió entre las tres primeras, aunque, al carecer de nacionalidad española, no podía optar a medalla.

Pedaleando, Sara Pérez dobló a varias rivales, quienes quedaban automáticamente eliminadas. Volaba. Y alcanzó un margen suficiente para conservar el liderato durante la carrera a pie, su punto de débil. Supo gestionar el tiempo a la perfección. Así, paró el cronómetro en 2:04:26. Pasó bajo el arco de meta 25 segundos antes que Joselyn. Sara Bonilla y Marta Sánchez se colgaron la plata y el bronce, respectivamente.

Sara Pérez dejó la natación y, hace cinco años, apostó por el triatlón: «He hecho varios Campeonatos de España, pero es el primero que gano. Es un premio a mi fidelidad. Con la carrera pie he tenido muchos problemas de asimilación. Con la bici he tenido una mejoría muy buena y me he adaptado muy bien».

Noelia Juan, vigesimosegunda, se alzó como la mejor valenciana. «Es un orgullo. En la carrera a pie, me ha empezado a rozar a la zapatilla y me salía un montón de sangre», explicó la de Bétera, una de los grandes talentos de la Comunitat. El triatlón está en plena ebullición.