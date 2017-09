Marina Ñíguez: «En China, los jugadores van a comprar y les siguen» Marina Ñíguez ya ha demostrado su talento con la selección española. / jesús signes «Falta base. He llegado a irme una semana a Holanda porque necesitaba entrenar con chicas», dice la promesa alicantina del tenis de mesa ALBERTO MARTÍNEZ * ALBERTO.MARTINEZ@LASPROVINCIAS.ES Lunes, 25 septiembre 2017, 00:28

Marina Ñíguez sólo tiene 18 años, pero su talento ya ha traspasado fronteras. Lleva una década pegada a la pala. La joven afronta la nueva temporada con una motivación especial, ya que repartirá su tiempo entre el equipo de su vida, el Alicante, y el Noirt. El conjunto francés ha apostado por la joven, una de las grandes perlas del tenis de mesa español. Con la selección, se adjudicó el bronce por equipos en el Europeo júnior de 2016. Y en los Nacionales, ha coleccionado numerosas medallas en categorías inferiores. La última, el pasado mes de julio, cuando se proclamó campeona de dobles sub-23 junto a Sofía Barba. Un éxito cosechado siendo juvenil. Va por delante. Ya apunta hacia el combinado absoluto.

-La Comunitat tiene puestas muchas esperanzas en usted.

-Este año voy a competir con el Alicante en Segunda División para intentar subir a la máxima categoría, que es en la que jugamos el año pasado. También he fichado este año por un equipo francés, el Niort, y voy a ayudar allí lo máximo que pueda para, en un futuro, salir de España a competir internacionalmente. Me ha fichado para jugar allí unos partidos de Liga. Iré semanas sueltas.

-¿El tenis de mesa está más desarrollado en Francia?

-Mucho más. Hace dos semanas me fui allí a entrenar con mi club y noté muchísimo la diferencia. Le dan mucha más importancia desde la base.En femenino, las potencias europeas son Francia, Alemania y Rumanía. Rumanía gana todo en competiciones europeas.

-¿Los clubes extranjeros no suelen fichar a jugadores españoles?

-Normalmente, no. En España, hemos subido muchos puestos internacionalmente estos últimos cuatro o cinco años. Ahora ya nos tienen un respeto.

-¿Y cuál es el nivel en mujeres?

-Internacionalmente, está mejor que el masculino. Las últimas medallas de España han sido femeninas. En el Europeo júnior del año pasado se consiguió tres bronces.

-¿Qué hace falta para crecer?

-Sobre todo falta base. Necesitamos mucha base femenina. Si no, esto no sigue. Hacemos cositas para promocionarlo, pero falta que la gente lo vea. Por ejemplo, en mi club, no hay niñas pequeñas. La más pequeña tiene 14 años. Y, en cambio, tenemos niños de seis y ocho años. Somos cuatro chicas en el club y no hay pequeñas.

-Además, no resulta sencillo encontrar sitios donde practicarlo.

-No hay mesas como hay campos de fútbol. No hay facilidades para que esto se pueda promocionar.

-¿Cómo empezó usted?

-Mis dos primos jugaban a tenis de mesa. Yo quería hacer patinaje artístico, pero las escuelas estaban completas. Mi tío también jugaba y un día fui al club por probar. Empecé a jugar y no se me daba tan mal. Empecé a entrenar con ellos y Dani Valero, mi entrenador desde entonces, me dijo que tenía aptitudes. Me enganché muchísimo.

-¿Cuesta encontrar chicas con las que poder entrenar?

-Compito con chicas, pero normalmente entreno con chicos. Así te acostumbras también a que la bola venga más fuerte. Es otro ritmo y viene todo más rápido. Luego, cuando juegas con chicas, es mucho más fácil. Pero a veces también necesito alguna chica de mi nivel para poder entrenar.

-¿Y tiene dificultades para ello?

-En mi club no hay muchas chicas y ha habido momentos en que estás en un entrenamiento y te frustras porque necesitas entrenar con una chica. Y piensas dónde puedes ir para poder hacerlo. He llegado a irme una semana al centro olímpico de Holanda para entrenar con la selección holandesa femenina, porque necesitaba entrenar con chicas. Notas que te falta algo entrenando.

-¿Hay gente a la que le cuesta ver el tenis de mesa como deporte?

-Sí, mucha gente te pregunta: «¿Pero el ping-pong es un deporte?». Y respondo: «No, el ping-pong es cuando juegas en la mesa de los recreativos. Tenis de mesa es el deporte». Cuando se enteran de que entreno seis horas diarias me dicen que estoy loca. Es difícil, es un deporte minoritario. La gente no lo ve realmente como un deporte.

-Ha terminado Bachillerato. ¿Cuántos sacrificios ha hecho?

-Mis amigas saben los fines de semana que no salgo porque al día siguiente tengo que competir. En épocas de exámenes, entrenaba por las tardes y por las noches. A lo mejor eran las 12 de la noche y estaba entrenando y al día siguiente tenía instituto y exámenes.

-¿El entrenamiento puede llegar a ser muy duro?

-Carga mucho el cuerpo. Es muy importante la precisión, la velocidad y la coordinación. Estás en un espacio reducido y estás muy tenso. Al final tienes que relajarte y desconectar un poco porque, si no, te bloqueas y no puedes seguir entrenando. La bola viene muy rápido y tienes que estar con todos los sentidos. Es duro.

-¿Dónde se ve a corto plazo?

-Me gustaría verme en España compitiendo toda mi vida y a alto nivel, pero es muy complicado. Me veo fuera compitiendo e intentando mejorar. Siempre tienes que mejorar algo y cambiar de técnica y táctica. Si juegas siempre con la misma táctica, te esperan.

-En China, los jugadores profesionales son estrellas.

-En China nacen con una pala en la mano. He competido con gente japonesa y china y tienen un nivel increíble. Con cinco años ya están jugando. Hay mucha disciplina. Entran por la puerta y agachan la cabeza delante del entrenador. Nadie habla, no hay bromas. Es el deporte rey de allí, como aquí el fútbol. Estuve en China casi un mes con la selección cuando tenía 14 años. Los ves entrenar y es otro nivel. Allí viven de esto. Salen a la calle y la gente les pide autógrafos. Salen a comprar y la gente les sigue. Eso en España es impensable. Hay mucha diferencia.

-España no destaca en los Juegos. ¿Sueña con ser olímpica?

-Es un sueño a largo plazo y voy a trabajar para ello. Tokio me coge muy pronto. Para los siguientes.

-¿La élite de España vive de esto?

-Con alguna subvención, te puedes mantener, pero vivir está complicado. Hay muy pocos jugadores que pueden vivir en España del tenis de mesa. Fuera, sí. Jugando varias ligas sí puedes vivir de esto.