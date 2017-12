Lidón Muñoz: «Quiero acercarme a lo que hizo Merche Peris» Lidón Muñoz posa con las cinco medallas individuales que logró en el Campeonato de España. / lp «A veces hay música debajo del agua, pero yo no oigo nada. Pienso mucho», afirma la nueva plusmarquista nacional ALBERTO MARTÍNEZ Lunes, 4 diciembre 2017, 00:50

Hace ocho días, Lidón Muñoz se hacía escuchar con fuerza en Barcelona. La nadadora castellonense tocaba la campana por primera vez en su carrera. El sonido del triunfo. Y de un futuro prometedor. Durante el Campeonato de España de Invierno de Piscina Corta, la joven batió el récord nacional en 50 metros libre al firmar una marca de 24.52, superando los 24.80 de Fátima Gallardo. Un tiempo que le ha abierto las puertas del Europeo.

-¿Cómo vivió su primer récord individual?

-Cuando vi el tiempo me sorprendí muchísimo, porque no me esperaba rebajarlo tanto. Son dos décimas en un 50, que es bastante. Pensé: «Sí que he ido rápido». Es una prueba muy rápida, en la que no puedes fallar nada. Cuando toqué la pared con todas mis ganas y vi ese tiempo, me alegré muchísimo. En relevos, el año pasado hicimos bastantes récords y este año lo logramos en el relevo de 4x100 estilos, pero individualmente no había tocado la campana.

LAS CLAVES «Es difícil, porque hay muy pocas piscinas que reúnan los requisitos para una competición importante» «Siempre decimos que todo parece imposible hasta que alguien lo hace. Ella ha abierto esa puerta»

-Tras el récord, a pesar de no haber logrado la mínima fijada, la Federación Española ha decidido convocarla para los Campeonatos de Europa de piscina corta, que se celebran entre el 13 y el 17 de este mes en Copenhague.

-Sí. Lo primero que hice fue visualizarme ahí, compitiendo con toda esa gente, porque creo que puedo dar el callo muy bien. Estoy súper agradecida y sé que no es sólo por un récord, sino que hay muchas más cosas detrás. Conozco al director técnico y él me conoce muy bien a mí.

-Finalmente, Mireia Belmonte ha renunciado al Europeo para preparar con garantías la próxima temporada. ¿Han convivido?

-Llevo muchos años con ella, porque estábamos las dos en el CAR. Cada una entrenaba en su grupo, pero vivíamos todos en la residencia. Cenábamos juntos. Ella es muy centrada, siempre lo hace todo perfecto y varias veces ella cenaba antes. Pero sí teníamos relación.

-Belmonte es campeona olímpica y mundial de 200 mariposa. ¿Sus éxitos han marcado un antes y un después?

-Desde luego. Siempre decimos que todo parece imposible hasta que alguien lo hace. Y ella ha abierto esa puerta. Y ahora no sólo nosotros, que estamos más cerca de la élite, sino todos los niños van a crecer viendo que se puede llegar ahí. Eso es súper beneficioso para toda la natación.

-Aparte de Lydia Morant y Merche Peris, ha habido pocos referentes femeninos en la natación valenciana. Ayer cumplió 22 años. ¿Ha tomado el testigo?

-Yo me estoy queriendo acercar todo lo posible a lo que hizo Merche Peris, que fue a unos Juegos Olímpicos e incluso consiguió una medalla en un Mundial. Me siento muy apoyada por toda la gente de la Comunitat y también por el Proyecto FER y Endavant Esports. Hacen que me sienta muy de la Comunitat.

-Aunque usted se marchó a Cataluña hace bastantes años.

-Me fui con 14 años al CAR de Sant Cugat, porque me ofrecieron la beca. Era muy joven, pero es una oportunidad que no todo el mundo tiene y la tenía que aprovechar. Al principio fue duro. Realmente todavía no eres una persona madura y este es un mundo muy exigente y duro psicológicamente. Pero también me ayudó a ser como soy ahora.

-En la Comunitat no se apuesta tanto como en Cataluña por la natación. ¿Eso hace más complicado triunfar sin hacer las maletas?

-Es mucho más difícil, porque los clubes no tienen una infraestructura para ellos. Al final se tienen que apañar con las piscinas municipales, pagando todas las horas de agua. En la Comunitat hay muy poquitas piscinas que reúnan los requisitos para una competición importante como un Autonómico. Faltan piscinas olímpicas, para entrenar a conciencia. Y eso en Barcelona no pasa. Aquí cada uno tiene su instalación. Pero a veces, aunque no tengas tantos medios, si tienes otras cosas buenas es incluso mejor. A veces lo tienes todo tan fácil que ni siquiera lo aprovechas.

-¿Cómo es un día suyo?

-Todo mi grupo del club, el Sant Andreu, estudia. Entonces lo que hacemos es empezar a las 5:50 de la mañana. Hacemos entrenamiento de agua, luego un poco de carrera y después vamos a clase. A las 14:45 volvemos a entrenar hasta las 18 o 18:30. Y después, es mi rato de estudio total.

-¿Tiene alguna manía o superstición en las competiciones?

-Me paro a pensar y soy una maniática. Hay tonterías como subirme al poyete de salida siempre por la izquierda. El pasado domingo aparté un cartel de publicidad para poder subirme por la izquierda. Y no me gusta que me digan el tiempo que puedo hacer, porque creo que, si me lo dicen, ya no lo voy a hacer. Yo no había mirado el récord de España de 50 libre. Sabía que podía hacerlo, pero no sabía cuál era. Prefiero no saber la centésima. Prefiero dejarme la vida para saber que tengo que bajar tres décimas.

-¿Da tiempo a pensar en el agua?

-Lo que sí hago diferente a bastantes personas es que lo analizo todo técnica y tácticamente. Creo que pienso mucho más que otras personas nadando. A veces hay música debajo del agua, pero yo no oigo nada. Estoy tan concentrada en cómo pongo el brazo, cómo giro... Pienso mucho.

-¿En la natación española, las mujeres llevan la delantera?

-Actualmente sí, pero esto depende de la época. Dicen que las chicas son más sufridoras entrenando, pero luego siempre hay de todo. Actualmente, hay más chicas que hacen mínima que chicos. No sé si tiene algo que ver Mireia, que haya tirado más del carro de las chicas. En otros países sí que se separa a chicos y chicas, pero nosotros entrenamos todos juntos. Y eso me ayuda mucho.

-¿Cómo lleva la carrera de Medicina?

-Me gusta mucho y me ayuda a tener otra cosa en la cabeza además de la natación. Me encanta ir a clase y aprender. Creo que se me puede dar bien. Ayudar a los demás es algo que me atrae.