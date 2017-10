Lara Selva: «Me gusta el contacto. Tiene algo de fútbol»

Está muy alejado de las modalidades más populares del patinaje. El roller derby, un deporte que empieza a abrirse paso en España, se basa en el contacto. Dos equipos se enfrentan en una combinación de velocidad, dureza y estrategia dentro de un circuito ovalado. Las jugadoras, protegidas de abajo arriba, están hechas a prueba de golpes. Lara Selva, de 32 años, quedó prendada de esta disciplina recientemente, pero ya forma parte de la selección española. La alcoyana, única representante de la Comunitat en el combinado nacional, se colgó el bronce en el Mundial, celebrado el pasado mes.

-¿Cómo fue la experiencia en la ciudad china de Nanjing?

-Fue una experiencia increíble. Era la primera vez que, a través de la Federación, la selección de roller derby íbamos a un campeonato. Y llevarse una medalla, aunque sea bronce, es inolvidable. Para nosotras es histórico. Anteriormente, hubo otras selecciones que no estaban federadas y que hicieron cosas, pero la primera federada es esta.

-¿Se sienten pioneras?

-Somos el primer grupo con las reglas FIRS. Se puede jugar a roller derby por la WFTDA, que es como la federación americana. Y ahora ha salido la modalidad de la federación internacional FIRS, que es bastante diferente. El juego es más rápido y creo que a la gente le gustará más. La selección española FIRS lleva medio año funcionando.

-Es un deporte reciente.

-Viene de Estados Unidos. Empezó allí en los años 20 y a España llegó hace poco. Los equipos españoles más antiguos son los de Tenerife y Madrid, que llevan unos siete años. Ahora hay 20 o más.

-¿En la Comunitat cuántos hay?

-Mi equipo es el Alcoi. Tenemos un equipo pequeñito, aunque quedamos primeras en una competición a nivel de Comunitat y Murcia. En la Comunitat están el Rayo Dockers de Valencia y el Alcoi.

-¿Cuál es la base del roller derby?

-Se juega en una pista ovalada. Es un circuito cerrado. Hay dos equipos y en cada uno hay cuatro jugadoras bloqueadoras y una velocista. Las velocistas tienen que ir dando vueltas a la pista y, por cada contraria que adelantan, es un punto para su equipo. Entonces las bloqueadoras tienen que hacer muros y estrategias para que la velocista rival no pase y para ayudar a que la suya sí pase. Cada 'jam' dura dos minutos o un minuto y medio. Cuando acaba, salen todas las jugadoras y entran otras. El partido dura un hora, media hora cada parte.

-¿Es muy exigente?

-El entrenador tiene sus alineaciones, pero la gente se agota, sobre todo las velocistas. Yo soy velocista. Soy de las que tira del carro y puedo estar el partido entero.

-¿Hay mucho contacto?

-Sí. No puedes bloquear la zona de la espalda ni de rodillas hacia abajo. No puedes poner una zancadilla ni golpear con el codo. Recibes bloqueos duros, pero estás preparada para recibirlos. Vamos bien protegidas, con casco, protector bucal, coderas, rodilleras... No pueden hacerte un daño grave. Tenemos ocho árbitros en pista y, si hay falta, penalizan a la bloqueadora con 30 segundos en el banquillo.

-¿Sufren muchos accidentes?

-Accidentes graves, no. Después del partido, seguro que vas a tener moraduras en los muslos y los brazos, algún arañazo en la cara... Pero bueno, nada fuera de lo normal. Yo juego a fútbol en el Alcoyano y acabo todos los partidos con las rodillas peladas. En el roller derby te llevas golpes, pero nada que sea una locura o desagradable. En el Mundial, las jugadoras de Estados Unidos eran enormes, armarios. En uno de los bloqueos que me hicieron volé. Volé de verdad. Me salí de la pista y casi me di contra el grada.

-¿Cómo descubrió este deporte?

-Fue hace tres o cuatro años. Estaban haciendo el equipo en Alcoi y colgaron un montón de carteles. Una amiga se enteró y me lo dijo. Fuimos y nos gustó. Entrenábamos en un parque, con el suelo lleno de piedras. Nos llevábamos nuestras escobas todos los días para barrer.

-¿Cuál es la tendencia?

-Están saliendo muchos equipos por el norte y Andalucía. Pero es un deporte minoritario y femenino y cuesta un montón todo. Ahora ya nos hemos metido en la federación y va a ir progresando un poco más.

-¿Sólo hay modalidad femenina?

-Empezó siendo exclusivamente femenino, pero ahora en todo el mundo empieza a haber equipos masculinos. Lo veo bien, porque de pequeña me encantaba el fútbol y podía entrenar, pero hasta cierta edad no pude jugar partidos. Y, después de estar toda la vida quejándome, me sabía mal que pasase a la inversa en el roller derbi. Hay chicos que han empezado a entrenar en equipos de chicas y van haciendo sus pequeños equipos.

-El roller derby es muy diferente a otras disciplinas de patinaje.

-Lo das todo compitiendo, pero, una vez acaba la competición, hacemos un tercer tiempo como el del rugby. Después de habernos dado todos los golpes que nos damos, los dos equipos juntos vamos a tomarnos algo por ahí.

-¿Qué le comenta su entorno?

-Al principio, nadie lo conocía. Veían a mogollón de chicas en patines dándose guantazos y no entendían nada. Entonces nosotras nos encargamos de hacer folletos informativos y los dejábamos en las sillas antes de los partidos. Y entonces la gente ya comprendía el sistema y la estrategia. La gente siempre se va muy emocionada. Se me da bastante bien y todo el mundo me apoya. Me gusta el contacto y para mí tiene algo de fútbol. En el fútbol se regatea y, por así decirlo, en mi equipo soy la que tengo que regatear a las contrarias. Hay que ser ágil y rápida.

-¿Sufrió la discriminación en el fútbol?

-Juego a fútbol desde los 12 años. No me saltaba ningún entrenamiento. Podía entrenar, pero no podía competir. ¿Por qué no podía jugar con mis compañeros de clase? Ahora ya hay equipos que admiten jugar a chicos con chicas. También juego a hockey en el Patín Alcodiam. En el equipo sénior son todo chicos y yo, porque no hay más chicas de mi edad. Hace dos años se permitió jugar a chicas con chicos. Es un poco tarde todo.