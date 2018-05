EN FEMENINO | Helena Rico, patinadora «Javier Fernández es una inspiración muy grande» Helena Rico, en la pista Fun On Ice, situada en Quart de Poblet. / irene marsilla «Espero ser la primera chica de la Comunitat en llegar al Campeonato de España», afirma la promesa valenciana ALBERTO MARTÍNEZ Lunes, 14 mayo 2018, 02:02

Quiere hacer historia en el patinaje artístico sobre hielo. Helena Rico todavía no ha cumplido los 16 años, pero ya se alza como la gran esperanza de la Comunitat. La valenciana, con una madurez insólita, se ha propuesto seguir los pasos de su hermano. Adrián es el espejo en el que se mira. Ambos descubrieron juntos este deporte. Casi por casualidad. Ahora, mientras trata de dar el salto al panorama nacional, la joven lamenta las condiciones de entrenamiento.

-Se erige en la gran promesa del patinaje valenciano.

-Ahora sí que me considero un referente para las niñas más pequeñas. Hay niñas pequeñas muy buenas y de aquí a un par de años van a estar haciéndolo muy bien. Van a tener mucho futuro. Intento ayudarlas en todo lo que pueda.

-¿En qué momento se encuentra?

-Me va bastante bien. Hace poco pasé una medalla en San Sebastián. Ya llevaba un tiempo detrás de ella y tuve la suerte de aprobarla. Para llegar al Campeonato de España o competir internacionalmente, tienes que pasar una serie de medallas según la edad que tienes. Cuanta más edad, más nivel te piden. Estoy pasando medallas y me quedan dos más para poder competir en el Campeonato de España. Son tests en los que vas a una pista de hielo y hay tres jueces que te piden una serie de elementos en cada medalla. Si los apruebas, tienes la medalla. Y si suspendes, te tienes que volver a presentar. Este año estamos compitiendo muchísimo. Tengo la suerte de que a la hora de competir controlo bastante bien los nervios. Me estoy esforzando. También estoy preparando los Campeonatos Autonómicos y la Liga.

-¿Cuándo prevé debutar en el Campeonato de España?

-No. De momento, estoy en nivel regional. Me quedan dos medallas por pasar y una de ellas es a la que me presento en Jaca el día 26. Esas dos medallas, si las paso, me habilitarían para competir en el Campeonato de España. Espero poder participar el año que viene. Entonces sería la primera chica de la Comunitat Valenciana en llegar al Campeonato de España. Para mí sería un gran logro. Mi hermano, Adrián, es el primer chico de la Comunitat que ha ido al Campeonato de España. Lleva dos o tres años participando.

-¿Qué papel ha desempeñado en los Autonómicos?

-Llevo dos años siendo campeona autonómica en mi categoría, que es regional segunda. Y este año voy a intentar que la tercera vez también salga bien.

-¿Cuál es su sueño?

-Es un deporte en el que hay que esforzarse mucho para llegar a un buen nivel. Es entrenar, entrenar y entrenar y ponerle pasión. Es muy sacrificado. Mi sueño lo veo un poco difícil, pero sería llegar a un campeonato internacional. Me haría muchísima ilusión. Igual que llegar a un Campeonato de España. Ya sólo con llegar ahí en las condiciones en que estamos en Valencia, donde tenemos pista pequeña...

-¿En la Comunitat, no existen las condiciones adecuadas para fabricar grandes patinadoras?

-Hay condiciones, pero en Valencia sólo tenemos una pista y es pequeñita. Es la de Fun on Ice, en Quart de Poblet. Y hay otra en Elche, que también es pequeñita. Son las únicas dos que tenemos en la Comunitat. Pero están saliendo patinadores muy buenos a pesar de que tenemos pistas pequeñas. Hay niñas que tienen muchísimo potencial y que pueden llegar muy lejos si se lo proponen.

-¿Hay poca tradición de patinaje sobre hielo en la Comunitat?

-En Madrid hay cinco pistas y son súper grandes. No es lo mismo. En Valencia hay poca tradición de patinaje. En Madrid, muchísima.

-¿De dónde viene su afición?

-Un día, estábamos saliendo del centro comercial y vimos la pista. Entonces dijimos: «Vamos a patinar un rato». El primero que se apuntó a las clases fue mi hermano. Y poco tiempo después, me atrajo el patinaje y decidí apuntarme yo también. Llevamos cinco o seis años. Yo al principio iba para pasar el rato y, hace dos o tres años, me lo empecé a tomar en serio. Entonces me puse las pilas porque es algo que de verdad me gusta.

-¿Qué le dicen sus padres?

-Nuestros padres nos han apoyado siempre y nos dicen que, si algún día lo queremos dejar, no hay problema. Sin un apoyo o un referente, no habría llegado donde estoy. Tengo el apoyo de mis padres y el referente de mi hermano.

-¿Hay más espejos en los que se mira?

-Me gustan muchos patinadores. Sobre todo Javier Fernández. Es un súper logro que un español haya ganado dos Mundiales, seis Europeos y haya conseguido un bronce en unos Juegos Olímpicos. Y admiro mucho a mi hermano aunque me pelee mucho con él. Es muy trabajador y muy luchador. Es mi gran referente. En las condiciones en que entrenamos, tiene mérito haber llegado a donde está él. Querría llegar a donde está él y que fuéramos los dos al Campeonato de España el año que viene o en un par de años.

-¿Le motivan los éxitos de Javier Fernández?

-Pensar que un patinador español haya llegado lejos es una inspiración muy grande para los patinadores y la gente que está empezando. Te motivas pensando que vas a llega igual de lejos que él.

-¿Se trata de un deporte con tanta disciplina como la gimnasia?

-Es muy parecido. Es un deporte muy técnico y bastante artístico. Cuenta muchísimo la parte expresiva. Es muy sacrificado y duro, porque es una caída detrás de otra. Son muchos golpes y muchas caídas para conseguir los objetivos que te marcas. Hay que machacar los saltos y las piruetas.

-¿El patinaje artístico está demasiado relacionado con la mujer?

-Este deporte está practicado en su gran mayoría por mujeres. Pero eso ha cambiado un poco y ya se ve más chicos patinando. Antes había muy pocos. Pero predomina la mujer.