«La imagen de las jugadoras no está tan explotada; ellos cobran el doble» Tamara Icardo, en las instalaciones de 7 Pádel. / irene marsilla «Seguirá subiendo la fiebre por este deporte», pronostica la líder de la Comunitat Lunes, 12 junio 2017, 00:47

Una simple prueba le hizo cambiar la raqueta por la pala. Tamara Icardo iba encaminada hacia el mundo del tenis, pero hubo un flechazo entre el pádel y ella. La jugadora de Mislata, con sólo 21 años, arrasa en las pistas de la Comunitat. Forma un fructífero tándem con la veterana Lorena Figueres. Su fulgurante crecimiento le ha permitido abrirse hueco en el circuito mundial profesional. Estudia Magisterio para, en un futuro, poder ejercer como profesora del Educación Física. Sin embargo, a corto plazo, su gran reto es hacer de la competición su vida.

-Es una de las grandes esperanzas del pádel español.

-Hay muchas jovencitas en el World Padel Tour y les va muy bien, pero en la Comunitat no hay muchas que seamos jóvenes y que juguemos el circuito mundial. Lo están intentando, pero no salen muchas.

-¿Cuántas valencianas hay en el World Padel Tour?

-Hay chicas como Arantxa Soriano o Iris Donate, que hacen previas y están probando para meterse.

-¿En la Comunitat, lidera el ranking junto a Lorena Figueres, su pareja en el circuito autonómico?

-Llevamos un año y medio invictas y en el número uno. Llevamos tres años como pareja. Estoy muy bien con ella. Me ayuda mucho. En la pista, ella es la experiencia. Se nota que la experiencia es un grado y te ayuda a nivel mental.

-¿Intimidan a sus rivales?

-Hay gente a la que le impone y gente a la que le motiva.

-En el circuito mundial ocupa el puesto 33. ¿Cuáles son sus retos?

-Empecé estando la 21 pero he bajado bastantes puestos. Me encantaría estar en el World Padel Tour en las posiciones más altas posibles. Muchas chicas se están profesionalizando y entrenando a tope. Yo quiero meterme ahí y estar por lo menos en el top-15. En este deporte, cuando te surge una buena oportunidad, tienes que estar preparada para cogerla.

-¿De quién ha aprendido más?

-He aprendido de mi hermano, Sergio, que lleva mucho tiempo compitiendo en el World Padel Tour. Cuando yo tomo decisiones, él siempre está ahí. Mis padres también. Llevo un año y medio entrenando con Matías Nicoletti y estoy súper contenta porque me entiende muchísimo. Y también está mi preparador físico, Fernando Díaz, que también es un apoyo porque tiene mucha experiencia.

-¿Su hermano le empujó a entrar en el mundo del pádel?

-Mi familia jugábamos al tenis y mi hermano se pasó al pádel. Lo mío fue casualidad. En mi club se hizo un torneo de pádel y me apunté con una amiga para probar. Me gustó y, a partir de ahí, a entrenar y competir en el pádel. Ahora toda la familia jugamos al pádel.

-¿Cómo se definiría?

-Soy una jugadora agresiva y luchadora. Me gusta darlo todo cuando toca porque pienso que entrenas para estar en la pista al cien por cien. Entro en la pista a matar.

-¿En quién se ha fijado?

-Mi jugador favorito de siempre es Juan Martín Díaz. Y también me gusta muchísimo Sanyo Gutiérrez porque es súper talentoso.

-¿Qué espera del pádel?

-Pienso que, hoy por hoy, vivir al cien por cien del pádel es muy complicado. Hay pocas jugadoras que puedan vivir del pádel. Me encanta y yo apuesto. Por eso le agradezco tanto a mis espónsors, porque te permiten cumplir un sueño.

-¿Usted puede vivir del pádel?

-Como estoy yo, es bastante complicado. Está justo para cubrir los entrenamientos y tal, pero no te reporta ningún beneficio para poder vivir exclusivamente de esto.

-¿Llegará ese momento?

-Sería ideal. Me encantaría decir: «Vivo del pádel y no hago otra cosa que entrenar y entrenar».

-¿Para las mujeres resulta mucho más complicado?

-Los chicos cobran el doble que las chicas. Es que verdad que ellos juegan más. En hombres, hay el doble de pruebas que en chicas. En hombres hay un montón de pruebas internacionales y se han ido a Miami, Lisboa, Argentina... En chicas sólo hay una prueba internacional este año y es Andorra. Hoy por hoy, la imagen de las jugadoras no está tan explotada. Hace unos años fuimos a Dubai y Montecarlo, pero no se ha expandido. Casi todo el protagonismo va a los chicos.

-¿Por qué?

-De momento, en los países europeos está costando un poquito. Hay pistas y están intentando que el pádel coja auge. Hay exhibiciones en Italia, Francia, Inglaterra... Poco a poco, a los países les va llamando la atención este deporte.

-¿En femenino, España es la gran potencia mundial?

-Totalmente. Argentina es la cuna del pádel y tiene jugadoras muy buenas, pero por motivos económicos no pueden venir a España para jugar el circuito profesional.

-¿Cómo ve el pádel femenino a corto plazo?

-Espero que lo más alto posible. Lo que veo es que hay poca cantera, porque cuando llega el período de los 18 años de elegir si quieres entrenar más o dejarlo para centrarte en los estudios, mucha gente elige la universidad. Ahí baja un escalón. Pero espero que las chicas se animen y vean rentable entrenar y jugar a esto, que es muy bonito.

-Ha habido una fiebre extraordinaria por este deporte.

-Hubo un 'boom'. En un radio de pocos de kilómetros, de repente había cuatro clubes. Todo el mundo quiere jugar al pádel. Hay mucha fiebre. Y seguirá subiendo.

-¿Por qué engancha tanto?

-Es muy divertido y por parejas. No tienes que ser súper bueno para pasar la bola. Es una campo pequeño y, si sabes lo básico, te lo pasas bien.

-Hay estudios que dicen que es el segundo más practicado de España por detrás del fútbol.

-Creo que sí. En cualquier provincia, hay pádel. He llegado a ir a un área de descanso de una carretera de Cuenca y me he encontrado una pista de pádel.

-¿Qué le ha dado el pádel?

-Me ha dado cosas muy positivas. He hecho muy buenos amigos y aprendes a competir. Y competir te da tablas para situaciones cotidianas, madurez y responsabilidad.

-Este deporte se veía antes como elitista. ¿Esa idea ha quedado atrás?

-Creo que hay un poco de todo. Hay gente que dice que el pádel es de pijos. Eso lo hemos escuchado todos, pero no hay que hacer caso porque al final todo el mundo juega al pádel. Como cada vez hay más clubes, está bajando esa perspectiva.

-Estudia Magisterio. ¿Lo puede compaginar bien con el deporte?

-Quiero acabar la carrera porque me encanta Magisterio y quiero ser profesora. Lo puedo compaginar. Cuando acabe mi carrera, me dedicaré al pádel al cien por cien y veré lo que sale y cómo van las cosas.