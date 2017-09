Éxito Sacrificio Especialización Trayectoria El futuro de las mazas valencianas Victoria Plaza durante un ejercicio de pelota. / Jesus Signes Victoria Plaza, campeona de España de gimnasia rítmica por equipos en Primera Categoría Lunes, 4 septiembre 2017, 00:00

Galardonada con el premio Iberdrola a la mejor gimnasta del campeonato de España celebrado en Logroño el pasado mes de julio y finalista del programa de televisión Tú Sí Que Vales, Victoria Plaza quiere seguir prosperando en el mundo de la gimnasia rítmica de Primera Categoría femenina hasta alcanzar su máximo objetivo: representar a España en unas futuras olimpiadas. La joven gimnasta valenciana comenzó su andadura deportiva cuando tan solo tenía seis años, en el colegio, y fue ahí cuando descubrió que la gimnasia era lo que le hacía feliz, el mejor de sus entretenimientos. Tan solo dos años después, Victoria Plaza decidió orientar la gimnasia más allá de una simple extraescolar y probó en el Club L'Almara de Burjassot, donde sigue ejercitándose diez años después. Su entrenadora, Yolanda Andrés Bonell, nunca ha perdido la confianza en ella y cuenta Victoria que desde que entró en el club, Andrés no ha dejado de apoyarle en ninguna de las decisiones que la valenciana ha tomado.

Con tan solo 18 años, Plaza ha participado en varios campeonatos de España y ha obtenido oro tanto en la categoría individual, conjunto y equipos. La gimnasta también ha representado a España en dos europeos, en los que quedó la número 12 en individual y la 14 en conjunto de cinco aros. Para llegar hasta la Primera Categoría, la campeona de España asegura que hacen falta cuatro ingredientes básicos: la responsabilidad, el esfuerzo, la disciplina y el sacrificio. Aspectos que la joven considera fundamentales a la hora de exponerse al tapiz.

«Somos muchas las gimnastas que practicamos este deporte, hay mucho nivel y que te seleccionen para representar a tu Comunitat es un logro, una satisfacción y un reconocimiento por todas las horas de entrenamiento», asegura la gimnasta. «Cuando he representado a España en los europeos la responsabilidad es mucho mayor, eres la imagen del país y no puedes defraudar».

LAS CLAVESEn el último campeonato de Logroño, Victoria se alzó con el oro en todas las modalidades La gimnasta participó en el programa de televisión 'Tú sí que vales' para financiarse un Europeo Sus modalidades favoritas son la pelota y las mazas y con ellas quiere llegar hasta el final Desde hace 10 años entrena en el Club L'Almara bajo las órdenes de Yolanda Andrés Bonell

Alcanzar la Primera Categoría no ha sido un camino de rosas. Plaza entrena de lunes a viernes aproximadamente tres horas diarias y los sábados cuatro. Por ello, la de Burjassot considera fundamental la organización tanto física como mental. «Todo es querer, si tú deseas estar aquí tienes que ser consciente de ciertas exigencias, pero tampoco debes descuidar los estudios», confirma la joven que cursará el año que viene un grado de Actividades Psicodeportivas.

«La gimnasia es un estilo de vida, es algo que tu eliges hacer y te tiene que gustar de verdad» declara. «Me motiva saber que no estoy perdiendo el tiempo, que todo esto es por algo: mi futuro». Victoria Plaza asegura que nunca ha descuidado su vida personal por la gimnasia y, en el caso de hacerlo, reconoce que cuando hace algo por gusto no le supone esfuerzo. «La gimnasia me ha regalado más cosas que me quitado», concluye.

Uno de los mayores regalos que recibió del deporte fue en el 2012 poner de pie al plató del programa de televisión 'Tú sí que vales'. Victoria llegó a la final con una de sus coreografías y consiguió emocionar tanto al público como al jurado. «Fue una experiencia muy gratificante, supieron valorar el trabajo de mi deporte. Lo que más miedo me daba era la valoración del jurado pero hasta Risto me dijo cosas positivas», recuerda entre risas la valenciana. Plaza acudió al talentshow motivada por su entrenadora con el objetivo de conseguir dinero, viajar a Madrid, y poder financiar las pruebas y los controles para presentarse a su primer europeo.

Cara al futuro, Victoria trabaja para el próximo campeonato de diciembre, donde quiere mantener la Primera Categoría y no perder su marca personal. En un horizonte lejano, la joven se plantea unos posibles Juegos Olímpicos. «Hay mucho nivel en la gimnasia española, pero puede darse el caso, en cierto modo veo esperanzas, hay que ser optimistas», afirma la campeona de España por equipos.