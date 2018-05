Fanny Descalzo «Falta dinero. No nos ayuda nadie» Fanny Descalzo, en el pabellón municipal del Cabanyal. / juan j. monzó La valenciana lamenta la falta de visibilidad del Canyamelar: «A lo mejor incluso este barrio no sabe que estamos aquí» ALBERTO MARTÍNEZ Lunes, 7 mayo 2018, 00:54

Tras la derrota del viernes en la cancha del Porriño, el Canyamelar afronta tres finales por la salvación. Entre las jugadoras, destaca la figura de Fanny Descalzo. La valenciana, quien disputó el último encuentro a pesar de arrastrar dos roturas fibrilares, sabe que el club lucha por mucho más que una permanencia en la máxima categoría del balonmano femenino. Se está jugando la supervivencia. La defensa, cerca de cumplir 28 años, compartió selección juvenil y júnior con varias de las actuales Guerreras. En el momento crucial de su carrera deportiva, apostó fuerte por su futuro como enfermera. Pero sin renunciar al equipo donde creció.

-Cayeron por 26-22 en Porriño. ¿Una decepción?

-Hicimos buen partido, pero en momentos clave fallamos. Nos precipitamos mucho.

-¿Cómo afrontan el tramo final?

-Jugamos con esa presión de que estamos a un punto del descenso y tenemos que sacar cuatro puntos para asegurarnos estar en División de Honor. Hay que ir al máximo en cada partido.

-¿Qué balance hace de la presente temporada?

-Yo diría que negativo. Pienso que tenemos una plantilla para estar en mitad de la tabla. Y no sólo lo pienso yo. He hablado con jugadores de otros equipos y piensan lo mismo, que estamos ahí por nosotras. Nos hemos dejado nueve puntos en partidos igualados en los que no supimos llevar los últimos minutos por los nervios. Puesto por puesto, somos bastante completas. Pero no hemos sabido resolver algunos partidos.

-¿Por qué?

-Si empiezas una temporada y no estás consiguiendo los puntos, te metes en un agujero del que es complicado salir. Vas de derrota en derrota. Sabes que has peleado en los partidos, pero no sales. Y estar ahí metidas es muy duro psicológicamente.

-El Canyamelar alcanzó la fase final de la Copa de la Reina, aunque cayó en cuartos. ¿Veían en este torneo una válvula de escape?

-Era la segunda vez en la historia que llegábamos a la fase final de la Copa. Era nuestro regalo por el año pasado y por los partidos que hicimos para clasificarnos. Era totalmente para evadirnos de la Liga y disfrutarla. Pero no salió nada bien. Estábamos jugando muy buenos partidos antes de la Copa y pensaba que seguiríamos en esa dinámica, pero el partido se nos fue. Una pena.

-¿Cuántos años lleva en el club?

-Toda mi vida, desde los 13 años. Primero era el Marítim y luego cambió el nombre.

-¿Cómo ve la situación actual?

-Es complicado. Económicamente somos un equipo muy humilde. Es muy difícil porque compites con gente que tiene mucho dinero, mucho potencial y jugadoras top. Luchas para no descender. Esta temporada yo pensaba que lucharíamos por estar en mitad de tabla, pero la situación es la que es. Tienes que aprender de esta experiencia y mejorar como jugadora.

-Estuvo en la selección española juvenil y júnior. ¿Soñó con la absoluta?

-Llegas a soñarlo. Pero realmente el balonmano no te da para vivir. A lo mejor con 16 años ya me hubiese ido del club, pero mis padres me recomendaron que estudiara. Al final estudié. Y una vez me saco la carrera, pienso en conseguir puntos para la bolsa, posicionarme y que me llamen más de continuo. Y el balonmano ya se queda de hobby.

-¿Estuvo cerca de dar un salto?

-Sí, pude salir del club. Pero primero estaba la carrera. Y después tenía que trabajar y pensar en mi futuro como enfermera.

-¿Y cuando ve a las Guerreras, qué se le pasa por la cabeza?

-Me alegro porque veo compañeras mías de la selección y revives cosas. Están Eli Chávez, Marta López y Silvia Arderius.

-¿Viendo el potencial que hay en España, la Liga recibe un trato adecuado?

-Ahora hay una crisis y no creo que muchos patrocinadores apuesten por el balonmano, pero no deja de ser la primera división y no hay ayudas. No hay nada.

-En Valencia hubo una época dorada en el balonmano femenino. ¿Cómo vivió aquellos años?

-Yo veía esos equipos y era una pasada. Ahora estamos como estamos y hay que afrontarlo. Espero que alguien apueste por nosotras, pero no aparece ningún patrocinador importante.

-¿Cuesta mucho encontrar jugadoras?

-No hay. Aquí en Valencia no hay. Si fichas, te piden bastante dinero. Somos las que somos y tenemos que pelar hasta el final. Cuando jugamos fuera de casa, perdemos dos jugadoras. Y es que todas estudiamos o trabajamos.

-¿No hay cantera?

-Cantera hay. ¿Pero qué niñas quieren seguir? Muy pocas o ninguna. No siguen. El esfuerzo de viajar fines de semana tan lejos y entrenar todos los días dos horas y media te quita vida social. Está claro. Pero si realmente te gusta y quieres jugar al máximo nivel, subirían al primer equipo. Muy pocas niñas quieren. Hace tiempo que no veo subir a ninguna

-¿Ha llegado a temer por la supervivencia del Canyamelar?

-Yo sí. Tengo ese miedo. Falta dinero. No nos ayuda nadie. El miedo está ahí y siempre va a estar. Y más si descendemos.

-¿En caso de descenso, podría desaparecer?

-Estaríamos en peligro. Las subvenciones disminuyen bastante.

-¿Se llegan a sentir invisibles?

-Casi siempre. A lo mejor incluso este barrio no sabe que estamos aquí. Y mira que llevamos años aquí. Viene muy poquita gente a vernos. Y eso que la entrada es casi gratuita.

-¿Esa situación llega a frustrarle?

-Lo tengo asumido desde hace tiempo. Desde que empezó la crisis, es cada año igual. Me frustraría al principio, porque antes se llenaba muchas veces la grada. Ahora viene muy poquita gente. Pero está asumido.