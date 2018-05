EN FEMENINO SARA MONFORTE FUTBOLISTA Levante UD Mari Paz Vilas Valencia CF Futuro «¿Europa? Antepuse otras cosas al dinero» Sara Monforte cuelga las botas tras 17 temporadas en activo. / zaragoza femenino «Mi generación tiene que empezar a formarse para ocupar posiciones en la estructura de los clubes», afirma LOURDES MARTÍ Lunes, 21 mayo 2018, 00:06

Dos Ligas y ocho Copas de la Reina componen el palmarés de Sara Monforte (Castellón, 1980). Xavi Hernández es el ídolo de una futbolista que cuelga las botas después de 17 temporadas. Sus mejores años los vivió en el Levante. Además de los títulos se ganó la internacionalidad. Esta campaña ha sido una de las más tristes al no conseguir la permanencia con el Zaragoza.

-¿Y ahora qué?

-Me gustaría entrenar, estamos en proceso. Veremos qué ocurre.

-Después de tanto tiempo fuera de la Comunitat, ¿le gustaría que esa oportunidad que le surgiese fuese aquí?

-Claro, me encantaría volver a casa. Llevo muchos años lejos y ojalá pueda disfrutar del fútbol cerca, al final soy valenciana y quiero estar en mi tierra.

-Anunció que colgaba las botas a ocho jornadas de terminar la temporada con el Zaragoza todavía con oportunidades de lograr la permanencia que al final no pudo ser. ¿Por qué escogió ese momento?

-Es una decisión muy meditada, el año pasado ya me lo pensé pero me encontré bien. Ahora ya me sentía cansada física y psicológicamente, necesito otros retos dentro del fútbol.

-Precisamente es ahí, fuera de los terrenos de juego, donde menos representación femenina hay. ¿Cree que a medida que futbolistas como usted que han sido profesionales con todo lo que conlleva se retiren habrá más mujeres con cargos?

-Mi generación tiene que empezar a formarse para ocupar posiciones en la estructura de los clubes de fútbol. Nosotras mejor que nadie conocemos este mundo y necesitamos gente que haya estado dentro, que entienda cómo somos nosotras. A partir de ahora va a haber más mujeres dentro del cuerpo técnico o directoras deportivas.

-Usted o algunas de las que han sido sus compañeras como Sonia Prim siempre serán recordadas como una gran generación que cambió la perspectiva del fútbol femenino. ¿Se siente pionera?

-Cuando llegué al Levante ya había gente anteriormente, pero es verdad que las que hemos estado en los últimos tiempo hemos luchado para que haya cambiado y ahora el fútbol femenino ha crecido mucho. Las veteranas hemos peleado. Somos muchas las jugadoras que llevamos muchos años y en el fondo estamos orgullosas por todo lo que hemos dado y seguimos dando al fútbol.

-Supongo que uno de los motivos de esa satisfacción es poder vivir imágenes como las de esta temporada en el Calderón o en el Ciutat de València...

- Por su puesto, este cambio que hemos vivido es un proceso que personalmente me gusta mucho. De la nada se ha conseguido esto. Tenemos que luchar porque se llenen los campos, que el fútbol femenino esté donde se merece es por lo que luchamos no sólo en cada partido sino en cada entrenamiento.

-El Levante ha sufrido mucho para clasificarse para la Copa. ¿Qué opina de su exequipo?

-Está intentando buscar su modelo que le permita volver a ser un equipo importante en España que para mí siempre lo será. Maider Castillo, que es la que va a dirigir todo esto, es idónea para ello. Conoce la casa y van a venir años mejores para el Levante porque se lo merecen.

-¿Y de la trayectoria de su otro exequipo, el Valencia?

-Pues imagínese el cambio del Colegio Alemán... Después, en mi segunda etapa, quizás fuimos de los primeros fichajes que llegamos de las que no tenían en casa. Se han hecho las cosas bien y poco a poco, como debe ser, y así se obtienen esos buenos resultados. Después de muchos cambios en una temporada es uno de los mejores equipos de España y se va a mantener seguro porque está apostando por ello. Aunque se vayan futbolistas importantes, como ha pasado esta temporada con Salo, por ejemplo, son un bloque fuerte.

-El fútbol, además de su profesión, le ha dado la oportunidad de hacer grandes amigas. Mari Paz Vilas es una de ellas. ¿Qué opinión futbolística tiene de ella?

-Para mí es una de las mejores delanteras que ha dado este país. Es complicado encontrar nueves así. Tiene gol y ha crecido mucho. Yo la conocí con 18 años cuando vino desde Galicia y está donde se merece y más. Entiende perfectamente el fútbol, qué es lo que se necesita para ser la mejor. En los últimos años ha ido a más y todavía le quedan muchos por delante.

-Es importante tener referentes como lo ha sido usted o es Mapi para las nuevas generaciones. ¿Cómo se vive el fútbol fuera de la Comunitat, en Zaragoza, por ejemplo?

-Allí el deporte femenino se fomenta mucho desde el Ayuntamiento. Se solidarizan y vamos a colegios para que las niñas y los niños entiendan y vean con toda normalidad que las mujeres jugamos a fútbol. Es un trabajo que luego tiene su recompensa, se nota porque los domingos a los partidos vienen muchos pequeños y se agradece.

-Pudo haberse ido a jugar a Europa, donde el fútbol femenino está más valorado, pero decidió quedarse en Valencia. ¿Se arrepiente?

-Fue después de mi primera temporada cuando volví al Valencia. Hablé con el club, estaba ilusionada y antepuse otras cosas al dinero, no me arrepiento.