«Estudio en las pistas de atletismo y en el tren» Martes, 5 junio 2018, 00:28

El escritorio de Héctor Cabrera es nómada. Como él. Estudia en Valencia, donde también se entrena muchos días, pero reside a caballo entre Gandia y Oliva. «El trayecto en tren lo hago al menos una vez al día. Eso ya son dos horas de estudio. A veces también aprovecho y me meto un rato en el despacho que hay en las pistas de atletismo», comenta. «El año que viene me iré de erasmus a Roma», señala el lanzador paralímpico, que quiere acabar Educación Física antes de Tokio: «Se supone que en enero de 2020, aunque si no, al siguiente».