ENCUENTRO SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE LOS ARRECIFES

REDACCIÓN.HOY JUEVES 23 DE NOVIEMBRE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL DE VALENCIA E INNOGATE TO EUROPE CELEBRARÁN, EN COLABORACIÓN CON EL PROYECTO ARRECIFES VALENCIA Y EL PROYECTO EUROPEO ARTREEFS (COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA), EL PRIMER ENCUENTRO 'ARRECIFES ARTIFICIALES RECREATIVOS: OPORTUNIDADES PARA EL TURISMO SOSTENIBLE Y LA GESTIÓN DE COSTAS'.
LOS ARRECIFES ARTIFICIALES SON HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE COSTAS QUE AÚNAN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO CON EL DESARROLLO ECOLÓGICO Y QUE ADEMÁS GENERAN OPORTUNIDADES EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO, EDUCATIVO, DEPORTIVO Y TURÍSTICO, COMO BUCEO, PESCA O SURF. EN VALENCIA SE REUNIRÁN EXPERTOS DEL PROYECTO EUROPEO ARTREEFS, DEL FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA DE LA COMISIÓN EUROPEA Y DEL PROYECTO ARRECIFES VALENCIA PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS, ANALIZAR LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LOS ARRECIFES ARTIFICIALES, SU GESTIÓN Y OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN Y FINANCIACIÓN A NIVEL EUROPEO.
EXISTE YA EN LA COSTA VALENCIA, FRENTE A LA PLAYA DE LA MALVARROSA, UN ARRECIFE ARTIFICIAL. SE TRATA DEL PROYECTO ARRECIFES VALENCIA, LIDERADO POR LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL DE VALENCIA, QUE NACIÓ EN EL AÑO 2013 Y SE HIZO REALIDAD EN AGOSTO DE 2014. SE TRATA DE UN ARRECIFE ARTIFICIAL RECREATIVO QUE AÚNA DEPORTE Y MEDIOAMBIENTE, PROMOCIONANDO EL BUCEO RECREATIVO, MEJORANDO EL PAISAJE SUBACUÁTICO Y LA REGENERACIÓN DEL ECOSISTEMA MARINO AUTÓCTONO ASÍ COMO LA PROTECCIÓN DE LAS PLAYAS FRENTE A LA EROSIÓN. LOS BUENOS RESULTADOS OBTENIDOS POR DICHO PROYECTO SON LA BASE DE UN NUEVO MACROPROYECTO, 'ARRECIFES DEL SALER' QUE SERVIRÍA PARA PROTEGER EL LITORAL DE LAS PLAYAS DEL PARQUE NATURAL DE L'ALBUFERA, Y QUE SE ENCUENTRA EN FASE DE ESTUDIO.
Lo + leído
Top 50
- 1
Cambios en la EMT: las líneas que continúan y las que desaparecen
- 2
La Diputación de Valencia expulsa a Lo Rat Penat del Principal 140 años después
- 3
La reacción del padre de Marta del Castillo ante la muerte del padre del Cuco
- 4
El Ayuntamiento pide no hacer deporte en la calle por la contaminación
- 5
Inditex construirá el mayor Zara de Valencia en el Boulevard Austria