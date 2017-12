La doble campeona del mundo de ajedrez no defenderá su título en Arabia Saudí «por su trato a las mujeres» Facebook Anna Muzychuk explica que la organización obliga a las participantes a llevar una túnica larga e ir acompañadas en todo momento LAS PROVINCIAS Martes, 26 diciembre 2017, 20:14

La actual campeona mundial de ajedrez Anna Muzychuk ha renunciado a defender sus dos títulos en el torneo que se celebra en Arabia Saudí desde el martes 26 hasta el próximo 30 de diciembre de 2017.

La joven ucraniana ha explicado en su Facebook los motivos que le han empujado a renunciar al torneo: «Quiero defender mis principios y no sentirme una criatura de segunda categoría». La campeona explica que la organización impone a las jugadoras llevar la abaya, una larga túnica obligatoria y ser acompañadas en todo momento en la calle, «Todo eso es molesto, pero lo más inquietante es que no le importa realmente a casi nadie. Este es un sentimiento realmente amargo, pero no tanto como sería cambiar de opinión y de principios».