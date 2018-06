EN FEMENINO ANDREA ARRONES BÁDMINTON Jugó en el Levante El efecto Carolina Marín «En este deporte hay una igualdad absoluta» Andrea Arrones, en el Pabellón Municipal Fuensanta. / jesús signes «Dentro de la pista no se puede decir ni una mala palabra», afirma la valenciana, líder del ascenso del San Fernando ALBERTO MARTÍNEZ Lunes, 4 junio 2018, 00:42

El San Fernando ha vuelto a colocar a la capital del Turia en el mapa nacional del bádminton. Este club, por cuya desaparición se temió hace poco más de una década, ha resurgido con más fuerza que nunca. Ha encadenado dos ascensos y, tras deslumbrar en Primera, la próxima temporada se estrenará en División de Honor. Histórico. Uno de los puntales del equipo es Andrea Arrones. La valenciana, pese a tener sólo 22 años, luce galones.

-Ha sido un campaña redonda.

-Ha sido una sorpresa. Nos costó mucho subir a Primera. Estuvimos dos años luchando en la fase de ascenso y quedándonos a las puertas. El año pasado lo logramos y esta temporada hemos quedado primeros, por lo que hemos subido a División de Honor. Nuestro objetivo era mantenernos. Nadie se lo esperaba. Hemos sido muy humildes.

-En División de Honor compiten los ocho mejores equipos de España. ¿Habrá más conjuntos de la Comunitat Valenciana?

-No, este año no. El Alicante ha tenido equipo en División de Honor y Xátiva hace tiempo también. Es la primera vez que un equipo de la ciudad de Valencia sube a la máxima categoría. Todos los niños que vienen por detrás nos tienen como referencia. Es una pasada.

-¿Usted ya es un peso pesado?

-Llegué tarde, pero empecé a entrenar muy en serio y al final me he hecho un punto fuerte del equipo en la parte de chicas. Juego mixtos con Juan, que es el entrenador, y es un punto que siempre solemos ganar. En Primera sólo hemos perdido un partido. Y en individual femenino, algunas me ganan pero les hago correr mucho. Este año he sido la mejor jugadora del equipo y la tercera mejor de Primera.

-¿Cuántos forman la plantilla?

-Solemos viajar cuatro chicas y cuatro chicos, pero el grupo está formado por 15 jugadores. Hay más chicos y por eso tuvimos que contactar con una chica de Albacete. Cuando viajamos, muchas veces alquilamos un apartamento y convivimos todos. Hemos creado una especie de familia súper bonita. Somos de edades muy diferentes, pero nos llevamos muy bien.

-¿Este deporte destaca por la igualdad entre hombre y mujeres?

-Totalmente. Es un deporte que a la gente le suele gustar por eso. Se juega a siete puntos y están repartidos por igual entre chicos y chicas. Y jugar chico y chica hace que siempre haya buen rollo. Y cuando jugamos contra equipos, siempre hay respeto en la pista. Es una de las cosas más importantes dentro del bádminton. Cuando acabamos el partido siempre nos saludamos con dos besos. En este deporte hay una igualdad absoluta. Hay menos chicas que practican el deporte, pero poco a poco en las escuelas se va viendo mayoría de chicas. Y eso nos está sorprendiendo.

-Hay mucha limpieza.

-El bádminton destaca por el respeto y el juego limpio. Dentro de la pista no se puede decir ni una mala palabra, ni pasar mal el volante, ni lanzar la raqueta... Si se hace algo de eso, te penaliza el árbitro.

-¿Cuánto tiempo lleva jugando?

-Empecé un poco tarde, cuando estaba en Tercero de ESO. Pero venía de otro deporte, era coordinada, tenía mucha resistencia y me enganché enseguida.

-¿De qué deporte venía?

-Del fútbol. Jugaba en el Levante desde muy pequeñita. Empecé en los campos de tierra de la Alameda. Estuve hasta el paso a fútbol 11. El equipo se fue a Nazaret y yo tenía que cruzar toda Valencia para ir a entrenar y perdía toda la tarde. Tuve que decidir entre seguir estudiando bien o seguir con el fútbol. Decidí estudiar. Pero era un poco hiperactiva y necesitaba hacer algún deporte. Conocía el bádminton porque jugaba en el colegio a la hora del comedor. Me costó muchísimo tomar la decisión de dejar el fútbol, pero al final me ha salido bien.

-¿El proyecto es completamente viable en División de Honor?

-Estamos buscando patrocinio. Necesitaríamos alguna ayuda porque son muchos viajes. Los desplazamientos son muy caros. Se está haciendo mucho trabajo para buscar patrocinio, pero de momento no ha habido resultado.

-¿Pero peligra el ascenso?

-De momento podemos hacer frente a él, pero a lo mejor nos va a costar quedarnos en cero. Lo vamos a poder hacer, porque el club ha apostado por el ascenso, pero va a ser duro. Por eso estamos buscando cualquier patrocinio.

-¿Tienen problemas para encontrar instalaciones?

-Este año estamos entrenando también en el pabellón de Nazaret. Nos han pintado tres pistas y estamos en proceso para que nos pinten más. Parece que el año que viene tendremos alguna hora más allí. Entrenamos en el pabellón Fuensanta, en Nazaret y en el colegio Ramiro Jover. Pero seguimos entrenando mucho menos que la gente contra la que vamos a competir. Hay mucho nivel. Es gente que está en centros de tecnificación, pero daremos guerra. Nosotros tenemos pocas horas de instalaciones y entrenamos lo que podemos.

-¿Cuándo comenzó había menos mujeres que ahora?

-Cuando empecé, entrenaba sola con chicos. Ahora somos más. Da pena ver pocas chicas, pero poco a poco se está fomentando el bádminton femenino. Está evolucionando. El fin de semana que viene nos vamos a Guadalajara a hacer una liga femenina. Nos vamos a juntar 200 chicas. Todos los clubes han respondido y han presentado un equipo de chicas. Es el primer campeonato de muchos. Y es una iniciativa súper bonita para nosotras.

-¿Cómo han influido los éxitos de Carolina Marín?

-Ha sido clave, porque antes ibas a los colegios a hacer exhibiciones y tenías que explicarlo desde cero. Ahora entras y lo primero que hacen es hablar de Carolina Marín. Le debemos un montón, porque nos ha ahorrado mucho trabajo de búsqueda de niños.

-¿La conoce?

-Jugué contra ella hace muchos años porque coincidíamos. Cuando yo iba con la selección valenciana, ella jugaba con la andaluza. Pero empezó a competir a nivel internacional siendo muy jovencita y no me he vuelto a cruzar con ella.