Competiciones entre apuntes y pantallas Nacho Vidal en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. / damián torres Los deportistas de élite que compaginan esta actividad con la vida académica destacan como clave una buena organización MOISÉS RODRÍGUEZ Martes, 5 junio 2018, 00:33

valencia. El despertador de Gema Martí ha sonado hoy muy pronto. Sueña con lanzar el martillo cada vez más lejos, hasta que algún día se incruste en un punto del que brote un pasaporte olímpico. La joven de Gandia, sin embargo, aparca esta semana la ardua y prolongada tarea de convertirse en atleta de primer nivel por su otra vida: la académica. Es una de los miles de estudiantes que desde hoy afrontan el selectivo. «Todavía no he decidido qué carrera haré. Quizás Educación Física o Fisiología», desliza. Ella, Héctor Cabrera, el pilotari Soro III o Nacho Vidal son cuatro ejemplos de los cada vez más numerosos deportistas de élite que deciden compaginar los apuntes con sus entrenamientos. Todos ellos apuntan a la buena organización como el ingrediente clave para desarrollar con éxito ambas facetas.

Quizás el caso más llamativo es el de Nacho Vidal, futbolista de la primera plantilla del Valencia. Como profesional del deporte rey e integrante de un gran club, estudiar requiere una fuerza de voluntad extra. «Yo he tenido la suerte de que me lo han inculcado en casa. Siempre me han dicho que podía ir a entrenar si rendía académicamente. Si obtenía malas notas o el comportamiento en clase no era el adecuado, nada. Y eso tengo que agradecérselo a mis padres», asegura después de apuntar que su hermano, César, es ingeniero en telecomunicaciones.

«Me he dado cuenta de que formarse es interesante no sólo para salir de la burbuja del fútbol. No todos llegan y me parece importante contar con un plan B por si esto se acaba», asegura el jugador de El Campello, con contrato con el Valencia para la próxima temporada y que apunta orgulloso que ya es fisioterapeuta. «A los chavales de las categorías inferiores siempre les digo que estudien algo, que hay que disponer de otra salida. Ahora lo tienen todo, luego te pones con 25 años y ya resulta más complicado», señala Nacho Vidal.

En su caso, se plantea seguir estudiando. Recién entregado el TFG, se ha marchado de vacaciones sin saber en qué club militará la próxima temporada. Sí ha decidido que quiere perfeccionar el inglés, pero no se queda ahí: «Soy una persona inquieta. Me atrae la economía, el mundo de las startups. Quiero investigar en ese campo, pero también me gusta la cocina o la fotografía. Hay muchas cosas por hacer... aunque ahora mi prioridad es jugar en Primera».

A Nacho Vidal le han alabado compañeros de concentración su fuerza de voluntad. «Es algo que eliges. Si eres responsable y estudias, vas hacia delante», afirma. Igual que el pilotari Soro III, que ya concluyó la carrera de Ingeniería en Topografía y que este año se ha embarcado en la de Educación Física. «El examen de fisiología me ha costado, porque los nombres de enzimas y hormonas son complicados. No soy de última hora, lo que no me sé, ya no me pongo a mirarlo en las horas previas. Siempre me ha gustado estudiar, a ver cómo me sale esto», comenta el resto de Massamagrell.

Pilotaris, atletas, jugadores de balonmano y deportistas de élite de otras cientos de modalidades sí que tienen más que interiorizado que han de ganarse la vida de forma paralela a sus entrenamientos. Trabajar o estudiar. No queda otra. Héctor Cabrera, paralímpico en Río, trata de cuadrar el calendario: quiere graduarse en Educación Física meses antes participar en sus segundos Juegos: Tokio 2020.

«El primer semestre del próximo curso me voy de erasmus a Roma. El inglés es más fácil de perfeccionar aquí, así que aprenderé italiano. Además, he mirado una universidad donde se puede entrenar bien», asegura Cabrera. Se plantea seguir estudiando sin renunciar a los éxitos en competición. Como Nacho Vidal, Soro III y Gema. Saben que el saber no ocupa lugar y que les abrirá nuevas puertas si los focos del deporte de élite se apagan de repente.