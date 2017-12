Balonmano El Puerto de Sagunto cae en Cuenca (29-24) Imagen del partido. / LP Las paradas de Maciel contienen a los valencianos R.D. Valencia Sábado, 9 diciembre 2017, 21:31

El Fertiberia BM Puerto Sagunto no pudosacar ningún punto del Sargal tras perder 29-24 ante un Liberbank Ciudad Encantada, gracias a las paradas de Maciel dejó sin opciones a los rojiblancos. El encuentro comenzó muy igualado, pese a que el conjunto local empezó adquiriendo ventaja en el marcador en los primero minutos, los rojiblancos espabilaron y gracias a las paradas de Bruixola, los goles a la contra de Folqués y los del lateral argentino, Leo Querín, hicieron que pronto dieran la vuelta en el marcador y pese a que el Cuenca apretaba consiguieron marcharse al descanso con el marcador 13-14.

Tras el paso por vestuarios, los rojiblancos salieron igual de fríos que en los primeros minutos de la primera parte. Mientras que los de Milos solo pudieron encajar un gol en los primeros cinco minutos, el Cuenca se vino arriba y no solo dio la vuelta al marcador sino que adquirió una ventaja de 2 goles. En ese momento, los rojiblancos volvieron a ofrecer su peor versión. Las perdidas de balón y las precipitaciones ponían cada vez las cosas más fáciles a los locales para que se llevaran los dos puntos. La defensa rojiblanca se endureció y los valencianos lo aprovecharon para correr a la contra y meterse en el partido. Pero en ese momento apareció Maciel, y empezó a parar los ataques de los nuestros. Los locales aprovecharon el buen momento de su portero para coger ventaja corriendo a la contra. No se hundieron los rojiblancos que siguieron intentándolo con un Jaka liderando el ataque, pero finalmente no pudo ser.