Cómo actuar ante el abuso sexual en el deporte
La Federación de Gimnasia pone en marcha un plan para prevenir a sus deportistas
HÉCTOR ESTEBAN
Lunes, 19 junio 2017, 20:16

La Federación de Gimnasia de la Comunitat Valenciana va a trabajar de lleno para evitar que en sus disciplinas se produzcan nuevos casos de presuntos abusos sexuales. El máximo organismo territorial va a poner en marcha un plan de prevención para que todos los deportistas sepan actuar en el caso de que se vean envueltos en este tipo de delincuencia.

La acción es fruto del caso que saltó la semana pasada y que ha terminado con un entrenador de gimnasia artística de una localidad de Castellón en prisión por presuntamente haber abusado sexualmente de al menos seis gimnastas. «La noticia nos pilló por sorpresa. Todavía estoy impactada porque no te lo esperas en ningún caso. No teníamos ni la más mínima sospecha. De hecho, nos enteramos de la presunta conducta de este señor por la prensa», señala Concepción Rico, presidenta de la Federación de Gimnasia de la Comunitat Valenciana, todavía muy afectada por este caso. La reacción ha sido inmediata.

La junta de la directiva de la Federación se ha reunido este fin de semana para analizar la situación. La primera medida que se tomó fue solicitar la suspensión de la licencia del entrenador, que fue detenido y posteriormente encarcelado por el presunto delito de abuso sexual. El juzgado número 3 de Nules ordenó prisión provisional comunicada y sin fianza. Los delitos que se le imputan al técnico son seis de abuso sexual con penas de entre dos y seis años de cárcel por cada uno. Además, un delito sexual con acceso carnal, que está castigado con entre 8 y 12 años de prisión.

La decisión de suspender la licencia del entrenador -el único que enseña esta modalidad de gimnasia en la provincia de Castellón, según confirmó la Federación- tiene que pasar por el comité de disciplina del máximo órgano territorial para que abra el obligado expediente y poder ejecutar la sanción reglamentaria. La junta directiva de la Federación ha cursado la petición y desea que esta se apruebe de manera inmediata.

Desde la Federación Valenciana de Gimnasia se apuntó ayer que lo ocurrido en Castellón es un caso aislado, aunque aseguraron que se va a poner en marcha un plan general de prevención para que no vuelva a ocurrir un suceso de estas características. «La idea es que los deportistas sepan cómo actuar en el caso de que se enfrenten a una situación así, que sepan cómo actuar ante este tipo de delincuencia que eventualmente se les pueda presentar a lo largo de su vida, bien dentro de la actividad deportiva o fuera de ella», continuó Concepción Rico.

La Federación quiere que técnicos y alumnos identifiquen y denuncien al primer indicio

La idea que quiere poner en marcha el órgano que dirige Rico es una serie de cursos de prevención para que en el momento haya un dato que apunte a un posible delito de abuso sexual se actúe de inmediato y se denuncie. Por eso se pretende que estén informados tanto los entrenadores como los alumnos de todos los clubes de la Comunitat Valenciana que cubren la totalidad de las disciplinas de gimnasia. «La idea es que todos, técnicos y deportistas, estén enterados de este tema. De cómo responder ante un posible caso de abuso, qué hacer, a quién dirigirse y la exigencia de denunciarlo desde el primer momento. Queremos que haya una vigilancia permanente para que nunca más ocurra un caso como este que ha pegado de lleno en la línea de flotación de la gimnasia», señala Rico.

La Federación de Gimnasia de la Comunitat Valenciana exige, desde el año pasado, un certificado negativo de delitos de naturaleza sexual para todo aquel que desarrolle su actividad profesional y de voluntariado con sus jóvenes deportistas. Ahora quieren ir un paso más tras lo sucedido.

Otra de las medidas que se tomó en la reunión fue que la Federación Valenciana de Gimnasia se presente como acusación particular en el caso ocurrido en la provincia de Castellón. «Queremos que se nos admita como acusación particular para actuar en defensa de todos nuestros deportistas, colaborando en la investigación de los hechos», señaló su presidenta, Concepción Rico, que además condenó este tipo de actuación. La Federación ha confiado en el despacho Sánchez de León Abogados toda la estrategia judicial para estar en la causa y conocer de primera mano qué es lo que realmente ha pasado en este caso. «Nos ha hecho polvo y vamos a poner todo lo necesario para que no vuelva a ocurrir y, si pasa, que se denuncie de inmediato», terminó Rico.