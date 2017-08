Les Abelles pesca en el CAU Álex Sorribes posa con la equipación de Les Abelles. / lp El medio melé Álex Sorribes cambia de club después de 15 temporadas«Tendré continuidad en el juego y llego a un equipo con aspiraciones de disputar el playoff», afirma el valenciano, que acaba de terminar el MIR M. RODRÍGUEZ VALENCIA. Sábado, 5 agosto 2017, 00:42

Álex Sorribes ha revolucionado el rugby valenciano. Formado en el CAU, la nueva temporada va a suponer un cambio radical en su vida, tanto en la deportiva como en la laboral. Ha terminado el MIR, por lo que ya puede decir que es médico de familia. Por si esto no fuera poco, ha decidido marcharse del club en el que ha militado durante 15 años para convertirse en pieza clave de otro equipo de la ciudad en la División de Honor B, Les Abelles. «En este club me hacen muy fácil combinar estas dos partes de mi vida. Aquí han entendido que mi evolución se había estancado y me ofrecen una oportunidad», afirma.

Este tipo de operaciones no son nada habituales en el mundo del rugby. Sorribes, nacido en noviembre de 1991, llega a Les Abelles para ser pieza clave en su nuevo equipo. «Tendré una continuidad en el juego y llego a un club que mantiene las aspiraciones de llegar nuevamente al playoff», señala. El valenciano juega como medio melé y tendrá la responsabilidad de sustituir al francés Jean Baptiste Rubio, que ha regresado al Nimes. «Me gusta el juego rápido, con decisión y una delantera comprometida. Eso se compagina muy bien con el espíritu de Les Abellas», sostiene.

El primer partido de rivalidad se disputará en la sexta jornada, programada para el 29 de octubre. «Es probable que tenga una sensación extraña, pero no afectará a mi juego, pues estaré con Les Abelles ya dos meses y medio», asegura Álex Sorribes. El club disputó la campaña anterior la fase de ascenso a la máxima categoría y es el mismo objetivo que se plantea para el nuevo curso. Chocará con el CAU, que también plantea un proyecto en busca de la División de Honor.

Además de Álex Sorribes, Les Abelles se ha reforzado con el chileno Sergio Aguilera y el argentino Juan Sebastián Pérez, además del apertura Santiago Ibáñez y el alemán Benjamín Hesse.

Por otra parte, el centro valenciano Álvar Gimeno, de 19 años, jugará la próxima temporada en el VRAC Quesos Entrepinares de Valladolid procedente del CR Complutense Cisneros. «Estoy muy satisfecho por poder llegar a un gran club, a uno de los mejores de España», señaló el jugador formado en la cantera del CAU.