Robert Kubica vuelve a rodar con un F1 del equipo Renault en Cheste

El piloto polaco Robert Kubica ha vuelto a rodar este martes con un monoplaza de Fórmula Uno de la escudería Renault Sport en el circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia), más de seis años después de que lo hiciera por última vez como consecuencia de un grave accidente.

La escudería de Enstone ha publicado en su cuenta de Twitter un vídeo y unas fotos en la que aparece el piloto polaco, que sufrió un grave accidente automovilístico en una prueba de rally en febrero de 2011 que lo apartó de los circuitos.

It's true. It really is Robert #Kubica. Back in one of our cars after six years. pic.twitter.com/Kd76KUw7H7