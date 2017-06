César Sempere: «La pilota es un deporte con el que deberíamos sentirnos identificados»

Ángela fue uno de los grandes apoyos de César en un 2016 inolvidable. Después de toda una vida dedicada al rugby, se presentó la oportunidad de ir a unos Juegos Olímpicos con el balón ovalado bajo el brazo. Junto a sus compañeros de selección, se convirtió en viral al ayudar a los nativos a combatir un ciclón en las islas Fiji, donde fueron a entrenar, y por el vídeo del tanto que les dio el billete olímpico frente a Samoa con el tiempo cumplido. «Sin ella no hubiera convencido al entrenador cuando me lesioné», subrayó semanas antes de viajar a Río. César Sempere también sostiene que gracias a Ángela descubrió otro deporte que le fascina: la pilota. «Su familia es de Oliva. El padre de su tía Lola es Malonda. Es una familia 100% de vaqueta. Aprendí gracias a un amigo, Vicente Carmona, que juega como aficionado», señala.

¿QUIÉN ES CÉSAR SEMPERE? En el rugby Olímpico: Con la selección de rugby seven en Río 2016. La Vila: Su localidad natal y donde se inició en el rugby. Tatami: Club en el que juega y forma parte de la directiva. Vinculación con la pilota Vicente Carmona: Su amigo, le inició en la pilota. Waldo: Ha ido a verle jugar varias veces al trinquet de Oliva. Ideas: Para realizar acciones conjuntas el rugby y la pilota.

César Sempere está inmerso en un proyecto con su club de rugby, el Tatami. «Somos el más antiguo de Valencia y tenemos 50 años. Si presumíamos de eso, ¡Pelayo nos saca 100!», apunta. Queda maravillado por el trinquet y por el bar que lo precede: «A mí las cosas con historia me impactan mucho. Este local huele a antigüedad. La gente que he visto aquí es mayor y se nota que les gusta la pilota».

Su apunte encierra la excusa perfecta para reflexionar sobre la avanzada edad del público que acude al trinquet. «He visto partidas en las que el 60% de las personas son mayores de 50 años. Tiene su parte buena. Si somos capaces de que la pilota se haga sonar, sus familiares también van a querer acudir al trinquet», indica Sempere: «Lamentablemente todos tenemos fecha de caducidad y quienes mantienen los trinquets con las apuestas no tienen 20 años. Pero si Pelayo tiene siglo y medio, alguna generación que otra ha pasado por aquí. La pilota no debería tener fecha de caducidad».

«El profesionalismo no es ganar dinero, sino exigirte unos objetivos y cumplirlos. Waldo es un referente»

Para ello, admite que, como el resto de «deportes desconocidos», precisa visibilidad. «La imagen la dan los medios de comunicación, sobre todo la televisión. Internet también es importante», indica: «Hay que ser realista, una cosa es vender tu deporte y llegar al corazoncito de algún patrocinador y otra es saber lo que buscan las grandes empresas. El márketing quiere resultados, y a día de hoy no vendemos». Profundamente enamorado del rugby, César Sempere también quiere ensalzar la pilota. «He jugado tres o cuatro veces, pero es que soy muy bestia y luego me paso diez días con la mano hinchada. Dependo de mis amigos para que me preparen la mano. ¡Yo no sabía que ponían dedales y cartas! Pasaban 40 minutos y seguían añadiendo esparadrapo», indica: «Me pasó algo parecido a cuando estuve en Inglaterra y probé el cricket, que agarraba como si fuera un bate de béisbol y se reían de mí. Hago preguntas estúpidas».

Pero le apasiona la pilota: «Tengo un campus este verano y quiero llevar a los chicos al trinquet. Hay chavales vascos, así que podemos hacer un derbi». Sempere recalca que le encantan los valores que transmite la vaqueta: «¿Qué le veo? Que es un deporte sano. Me llama la atención cómo se adaptan los pilotaris a si juegan en pareja, trío o individual, a las características del rival, que todo es estrategia. Y luego, que como deporte desconocido, que no minoritario, se está intentando que resurja. Es de los deportes con los que deberíamos sentirnos identificados».

Al jugador olímpico se le nota que ha observado la pilota con una mirada analítica cuando ha acudido al trinquet: «La cancha puede estar llena y la gente guarda silencio. Eso, o que se aplauda un buen punto del rival, me impacta. En el rugby sucede algo similar». Se le apunta que, el hecho de que los pilotaris compartan vestuario, guarda similitudes con el tercer tiempo del deporte del balón ovalado: «¡Exacto! Al final todos se conocen. Hay que ser contrincante y amigo. Si juegas en pareja, si el de al lado suma, ganas. Tiene su parte individual, pero también hay que saber jugar en equipo».

Hace hincapié en que la gente de la pilota no gana demasiado dinero. «Incluso pierde», apunta Sempere, para quien Waldo, a través de su amigo Vicente Carmona, se ha convertido en un referente para él: «Es rudo, ha entrenado mucho, ha trabajado en el Ayuntamiento, ha sido disciplinado y ha conseguido títulos. El profesionalismo no es sólo ganar dinero, sino marcarte unos objetivos y exigirte cumplirlos».