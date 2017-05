Mónica Merenciano: «Me encantaría llegar a Tokio, pero no sé si podré»

Hace tres años, Mónica Merenciano adoptó a Bolu, una perrita labrador que se había quedado ciega. Su anterior dueño había intentado sacrificarla. La historia conmovió a la valenciana. «En vez de guiarme él, le guío yo», explica la judoca, quien precisamente padece una retinosis pigmentaria. Se trata de una enfermedad degenerativa que reduce el campo visual. Una discapacidad que en absoluto le ha impedido triunfar en el mundo del deporte. La de Llíria ha participado en las últimas cuatro ediciones de los Juegos Paralímpicos, colgándose tres medallas de bronce. Sin olvidar su oro europeo y su subcampeonato del mundo. Luchará sobre el tatami para llegar a la cita de Tokio 2020, aunque asume las dificultades. Recién recuperada de una lesión, muy pronto retomará la rutina de entrenar cuatro o cinco horas diarias. Eso sí, se prepara para una nueva etapa vital.

¿En qué punto de su carrera deportiva se encuentra?

Me operaron del pie y estoy empezando a entrenar con vistas al Europeo, que es en agosto. Voy año a año. Tengo la beca del Proyecto FER, pero también tengo que trabajar. Quiero retomar la carrera de Fisioterapia ahora que voy a trabajar en Valencia. Me han dado un quiosco de venta de cupones de la ONCE en la calle Colón. Es una interinidad. Lo voy a tener bien para ir a la facultad y al gimnasio. En un futuro me gustaría poder trabajar de lo que he estudiado.

Estudió Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y un Máster en Actividad Fisicodeportiva para Personas con Discapacidad.

Me gustaría, después de tanto sacrificio, poder trabajar en algo de lo que he estudiado. Espero que llegue pronto la oportunidad, pero en mi caso está costando.

¿Qué sabor de boca le dejó su quinto lugar en los Juegos de Río?

Era realista. No iba como me hubiese gustado, pero iba a darlo todo. Al final pude pelear por medalla. Te quedas con la espinita y una sensación extraña, porque me habría encantado. Pero sabía que era difícil y terminé contenta.

¿Estará en los Juegos de Tokio?

Vamos a ver qué tal va el Europeo. De cara al año que viene, intentaremos organizarnos. Me encantaría llegar a Tokio, pero no sé si voy a poder dedicar el tiempo que se requiere para poder clasificarme al tener que trabajar. Lo voy a intentar, pero será un poco más difícil.

Va a cumplir 33 años. ¿Serán los últimos Juegos para usted?

Si llego, sí. También me gustaría formar una familia y ya no sé si será antes o no. Sacrificas muchas cosas y sacrificar eso ya es mucho. No puedo dejarlo para una edad muy avanzada por salud. Antes de los Juegos de Pekín tuve una tromboflebitis por los golpes en el judo.

¿Percibe que el deporte adaptado está cada vez más valorado?

Se ha hecho mucho, pero aún queda bastante por hacer. El Proyecto FER nos valora más que el propio Plan ADOP del Comité Paralímpico Español. En judo, para tener beca, debes ganar medalla sí o sí. Debería haber beca como en el FER, hasta un octavo puesto. Deberían valorar más allá de las medallas.

¿Cuál es la situación del deporte adaptado español en comparación con otros países?

En México, ganando una medalla, tienes un sueldo vitalicio. En Argentina, valoran también los resultados continentales. En cambio, aquí ganas una medalla en un Europeo y no tienes una beca. Sólo tienes beca y la renuevas en un Mundial. Es una lástima.

¿Llegará un momento en que el deporte olímpico y el paralímpico se igualen en expectación?

El seguimiento ha aumentado muchísimo. En Londres hubo un cambio abismal. Y en cuanto a becas, ha crecido un poco, pero aún queda por hacer. Será un camino largo. Hay que pelear por los que vienen detrás. Yo, gracias a los que pelearon antes, he tenido la suerte de tener beca durante varios años.

A los 11 años, le detectaron la discapacidad visual. ¿Cómo lo vivió?

Lo que veo lo veo bastante bien. En el colegio, por una broma, me tuvieron que revisar los ojos y de casualidad vieron que había algo más. Nunca tuve sobreprotección. En el colegio, a la hora de jugar a deportes con balón, me resultaba más difícil. Pero por todo lo demás, he llevado y sigo llevado una vida totalmente normal. Es lo que me gustaría transmitir a los niños.

¿Y descubrió el judo?

Antes había hecho patinaje, voleibol, ciclismo. Y después empecé a hacer taekwondo. Yo vivía a las afueras de Llíria y quería volver sola a casa. Y pensé: «Si sé defenderme, igual mi madre me deja». Pero no, tampoco (ríe). Cuando empecé a tener relación con la ONCE, hice atletismo, golball, judo.

¿Hay pocas mujeres en el deporte adaptado español?

Cada vez hay más. En judo, estaría bien que vinieran niñas por detrás. En España, estamos Marta Arce y yo. Nadie más. En Londres, éramos más chicas que chicos en judo, pero ahora no hay relevo generacional. Esperemos que en unos años lo haya. Chicos sigue habiendo.

¿Qué le ha dado le judo?

Me ha dado muchísima confianza. Y dentro de mi deporte, he tenido igualdad de oportunidades. Entre mujeres y hombres nunca he visto desigualdad.

¿Tiene otros proyectos?

Espero el apoyo del Ayuntamiento de Llíria para montar allí un club de judo.

Hace unos días, el atleta paralímpico David Casinos denunció que dos taxistas se negaron a llevarle por ir con perro guía.

Mi pareja tiene perrita guía y también le ha pasado en Madrid y en Valencia. Y un día, en una cafetería, nos sentamos cerca del mostrador y la camarera nos dijo que no podía estar el perro. Le contesté que era un perro guía y me pidió que nos pusiéramos en la mesa de la puerta. Era invierno, hacía frío y en la puerta el perro iba a molestar más. Le respondí que nos podíamos sentar donde quisiéramos. Entonces me dijo que nos tomáramos algo rápido y nos fuéramos. No nos tomamos nada y pedí la hoja de reclamaciones, pero la oficina del consumidor entendió que eso no era discriminación.